Internas en la UDI al rojo vivo: Macaya y Van Rysselberghe enfrentados por padrón a tres días de las elecciones

Al rojo vivo está la competencia interna en la Unión Demócrata Independiente (UDI), de cara a las elecciones de este domingo donde el diputado Javier Macaya intentará desbancar a la senadora Jacqueline van Rysselberghe de la testera gremialista.

La polémica que ha marcado la recta final de la campaña es el lío con el padrón de votantes. Todo partió cuando Van Rysselberghe le pidió a través de una carta a Macaya solicitar al Tribunal Supremo de la colectividad, permitir a los militantes suspendidos que participen en los comicios.

Sin embargo, la respuesta del jefe de bancada de diputados de la UDI fue tajante: "Prefiero irme de negativa con esta solicitud. Creo que no corresponde porque cambiar el padrón electoral es una falta de objetividad y transparencia al proceso eleccionario”, dijo en entrevista con Radio Biobío.

Macaya insistió en que su respuesta es consecuente pues ni siquiera su mamá podrá votar el domingo ya que su ficha del partido no está, como tampoco la de la vicepresidencia de la lista.

Van Rysselberghe replicó a su contendor, enfatizando que la propuesta de autorizar a las personas que actualmente están inhabilitadas nació de la “buena fe”. Es más, se mostró confiada de su triunfo: Nosotros tenemos la certeza de que vamos a ganar igual, lo que no queremos es que se use a los militantes suspendidos como una excusa para justificar la derrota”, sostuvo.

“Ellos habían planteado que tenían problemas; que la Magdalena Matte no podía votar, que tienen un vicepresidente que no puede votar, que la mamá de Macaya no puede votar y, por lo tanto, lo que hicimos frente a esa situación, que empezamos a ver que se estaba generalizando, es mandar una carta y decirles que estamos disponibles para que pudieran votar aquellas personas que están suspendidas”, añadió.

Así, las cosas, el padrón habilitado para sufragar en las internas UDI es de 44.555 militantes, y no hay espacio para nuevos cambios. De acuerdo al secretario general de la UDI, Issa Kort, “no tenemos otra opción que cumplir la instrucción que expresamente el TS nos instruye (…) para que sea acorde a lo que se establece en la ley".

"Ocultamiento de información"

Otro punto que cruza esta polémica es la acusación del diputado contra la lista oficialista de “ocultamiento de información”. Según Macaya, pidió a Van Rysselberghe la entrega de los datos “porque yo no manejo los fonos de todos ni los correos".

Pero esta acusación también fue desmentida por la senadora, al señalar que “ellos tienen toda la información que tiene la UDI, ni más ni menos. ¿Cómo es que ellos están mandándoles mensajes de texto a los militantes, de adónde los sacaron?”.

Los candidatos en competencia cerrarán este jueves la campaña. La senadora realizará un acto en La Florida, en el estadio Andes Cordep, mientras que el diputado optó por una actividad en una población capitalina.

