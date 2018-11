Elecciones de la UDI: Macaya descarta posibilidad de que militantes suspendidos puedan votar

El jefe de bancada de la UDI y candidato a las presidenciales del partido este próximo domingo, Javier Macaya, respondió tajantemente con una negativa a la solicitud de su competidora, Jacqueline van Rysselberghe, quien le pidió a través de una carta solicitar al Tribunal Supremo de la colectividad, permitir a los miitantes suspendidos que participen en los comicios.

"Prefiero irme de negativa con esta solicitud", respondió Macaya en entrevista con Radio Biobío. "Creo que no corresponde porque a 4 días de la elección a cambiar el padron electoral es una falta de objetividad y transparencia al proceso eleccionario, prefiero irme de negativa con esta solicitud", dijo.

El diputado destacó que "yo creo que de alguna manera hay que hacerse la pregunta, de manejar un padrón total, hace tres semanas acá que me plantearon esta posibilidad, le dije a Jacqueline que podría ser posible que hiciéramos algo en la medida que me entregues la información que manejas para contactarte con los militantes, porque yo no manejo los fonos de todos ni los correos".

Macaya insistió en que su respuesta es consecuente pues ni siquiera su mamá podrá votar el domingo ya que su ficha del partido no está, como tampoco la de la vicepresidencia de la lista.