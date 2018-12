Las mil vidas de Joaquín Lavín: última encuesta CEP nuevamente lo instala en la pole position presidencial

Cuando en 2009 Joaquín Lavín fue derrotado por el RN Francisco Chahuán en la senatorial por la Quinta Costa todos pensaban que terminaría jubilándose de la política. Pero 9 años después, el alcalde de Las Condes vuelve a instalarse en la pole position presidencial.

Así lo confirmó la última encuesta CEP de noviembre, donde el edil y eterno candidato presidencial se consolida en el primer lugar en la evaluación de figuras políticas por sobre nombres como la ex Presidenta Michelle Bachelet y el actual Presidente Sebastián Piñera.

El edil tiene 48% de evaluación positiva y 20% de evaluación negativa, y en la derecha definitivamente no tiene quien le haga sombra. Quien le sigue en el listado es la actual edil de Providencia, Evelyn Matthei, y también ex candidata presidencial. Pero la hija del ex integrante de la Junta Militar, Fernando Matthei, recién aparece en el octavo lugar con un 33 por ciento de evaluación positiva y 36 negativa.

Con su 48%, Lavín tiene casi 20 puntos de evaluación positiva más que el senador RN Allamand (29%) y 21 puntos más que el senador Evópoli Felipe Kast (27%), en el listado cerrado diseñado por la CEP que no incluyó nombres del oficialismo como el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, o el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, por la izquierda.

En su sector, Lavín además arrasa con José Antonio Kast, el ultraconservador ex candidato presidencial, que aparece recién en el puesto 16 de la lista con un 44 por ciento de rechazo y un 25 por ciento de evaluación positiva.

Gracias a un hábil manejo de las redes sociales, fundamentalmente Twitter, y un posicionamiento comunicacional en temas de impacto mediático-social como lo fue la instalación de viviendas sociales en el corazón del barrio alto, Lavín definitivamente encontró en municipalidad de las Condes su zona de confort.

Feliz con los resultados de la CEP, Lavín habló con los medios. “Los datos hay que tomárselos con humildad y trabajar día a día”, afirmó. Pero ante una eventual nueva eventual candidatura presidencial, se lo toma con calma: “Estoy solo pensando en ser alcalde de Las Condes”, aseguró a La Segunda.

Además, lanzó otra reflexión: “las encuestas son una montaña rusa: me ha tocado estar en el primer lugar y en el último”, dijo el hombre que fracasó dos veces en su intención de alcanzar La Moneda en 1999 y 2005, y además tuvo un cuestionado paso por la alcaldía de Santiago, donde dejó un millonario déficit.

Pese a su cautela, en su sector su nombre vuelve a generar entusiasmo. De hecho, la presidenta UDI Jacqueline van Rysselberghe valoró su performance en la CEP señalando que tiene “capital político para una eventual carrera presidencial”. Mientras, el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera y actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, le puso fichas a su potencial presidencial con la frase “La gente está dispuesta a darle una nueva oportunidad a Lavín”.

