Frei sale a blindar a La Moneda por Pacto Migratorio: No se puede aceptar que un inmigrante tenga más condiciones que un chileno

“No podemos aceptar que de afuera nos estén fijando las condiciones en que entra la gente”. La frase no corresponde a la Cancillería, a Interior o a un integrante de la derecha más dura avalando la posición del Gobierno de restarse del Pacto Migratorio de la ONU. El autor fue el ex Presidente, el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle quien dio todo un espaldarazo a La Moneda en su controvertida decisión.

En Palacio, donde asistió a una actividad en el lanzamiento del año APEC, el ex Mandatario y actual embajador plenipotenciario para el Asia Pacífico fue consultado al respecto y aseguró que el documento de la ONU es “muy ambiguo”. A su juicio, contempla un listado de temas que catalogó de “delicados” y que “son imposibles de aceptar”.

“El pacto es muy ambiguo en muchos temas y por lo tanto eso se tiene que aclarar, siempre hay espacio para incorporarse, pero no podemos hipotecar nuestro desarrollo y que de afuera nos estén fijando las condiciones en que entra la gente”, indicó.

Para dimensionar el impacto del fenómeno migratorio en Chile, Frei preguntó: “¿Cuántos millones han entrado a Chile en los últimos dos años?”. Luego, intentó precisar la cifra, insistiendo en la idea del ingreso masivo de extranjeros a nuestro país. “¿Cuantos millones han entrado a Chile? Más de un millón en muy poco tiempo. ¿Cuánto representa en la población de Chile esa gente? Somos 18 millones, 6, 7, 8 por ciento”, indicó.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio del Interior, la cifra total de inmigrantes en Chile llega a 1.100.000 personas, pero se trata del total de extranjeros en el país, y no sólo los que han llegado en los últimos años, como hizo ver Frei.

Puro pragmatismo

El apoyo de Frei en materia migratoria es otro gesto más del ex Presidente a Piñera, y una muestra más de su distancia con la postura de la oposición, que se ha alineado en bloque a la hora de cuestionar la decisión de política exterior.

Pero el embajador plenipotenciario para Asia Pacífico no ha tenido problemas en tratar con guante blanco a esta administración, incluso en temas sensible para su partido y su familia como lo es el caso del magnicidio de su padre, Eduardo Frei Montalva. Pese a que la DC y su hermana Carmen Frei han pedido durante meses la salida del subsecretario Luis Castillo, a quien sindican como encubridor de la muerte de Frei Montalva, la posición de Frei ha sido siempre cauta, manteniéndose al margen de esos llamados.

Fuentes de la Democracia Cristiana indican que la actitud del Mandatario si bien genera mucho ruido, no sorprende para nada porque siempre el ex senador se ha comportado de un modo pragmático.

Como ejemplo de esta manera práctica de ver las cosas, es esta frase de Frei de hoy, en la que insistió en que “la decisión de relaciones internacionales las conduce el Presidente de la República y eso hay que respetarlo. Yo por los menos siempre lo respeté, yo pedí que lo respetaran en mi tiempo y ahora por lo tanto respeto la decisión del Presidente en materia internacional”.

Los cuestionamientos de Frei

Al analizar el texto de la ONU, Frei Ruiz Tagle cuestionó las condiciones que fija para recibir a los migrantes, y las comparó con la situación en que viven los chilenos. “¿Qué país puede aceptar que un inmigrante tenga más condiciones que un nacional de Chile? El pacto contempla además declaraciones muy globales: dice que el que entra tiene que tener todos los servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos? Vivienda, educación, salud, ¿a cuántos chilenos se les puede decir ustedes tienen todos los servicios básicos en Chile?”.

Otro foco de conflicto identificado por el ex Presidente es el eventual impacto que podría tener para Chile la suscripción de un acuerdo de este tipo, aludiendo así a eventuales judicializaciones. “Hay muchos temas que no se han discutido y después pasan la cuenta. ¿Cuántas veces hemos hablado de La Haya?, ¿cuántas veces se ha discutido de la necesidad incluso de retirarse de La Haya, porque hay cientos, decenas de países que no participan de La Haya”, dijo, aludiendo a los diferendos limítrofes a los que ha sido levado Chile por pertenecer al Pacto de Bogotá.