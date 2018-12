Organizaciones llaman a jornada de protestas a un mes de la muerte de Camilo Catrillanca

Este viernes, 14 de diciembre, se cumple un mes de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, suceso ocurrido en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, a manos del Comando Jungla.

El suceso ha conmocionado a todo el país, generando manifestaciones en diferentes regiones, las que, hoy en día, continúan. De hecho, diferentes organizaciones han llamado a movilizaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional para evidenciar su "descontento" frente a la "represión del Estado", incluyendo un "banderazo" en Plaza Italia y cacerolazos.

Desde la Asamblea e la Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuche informaron a La Tercera que "a un mes del asesinato, todavía no tenemos justicia. El iniciar procesos judiciales contra cuatro carabineros no es justicia. Exigimos el reconocimiento de las responsabilidad políticas, y que no solamente le corresponde a la derecha fascista de Sebastián Piñera, sino que también a la derecha de la Concertación, junto al PC, que han militarizado la zona, incluso más que Piñera".

Igualmente, plantean que el programa de desmilitarización "no es tal. Solo van a dividir a los pacos que están".

En esa línea, una de las peticiones que plantearán durante las protestas de este viernes es la "desmilitarización de wallmapu". "Exigimos al gobierno que desarticule y retire comando jungla. También cualquier tipo de aparato represor, pues creemos que la única salida al conflicto que mantiene el Estado Chileno con el Pueblo-Nación Mapuche es el diálogo que conduzca a salidas políticas reales".

También exigirán respecto al derecho que tienen al territorio ancestral, la creación de la comisión de esclarecimiento histórico, la libre determinación de los pueblos, la libertad de los presos mapuche y el fin del denominado Plan Araucanía.