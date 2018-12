Elecciones en la UDI: Van Rysselberghe y Macaya votan confiados en obtener el triunfo

A eso de las 18 horas, el 100% de las mesas constituidas comenzarán a cerrar para iniciar el conteo de votos en la elección del nuevo presidente de la UDI, donde la actual líder, Jacqueline van Rysselberghe y el aspirante Javier Macaya buscan obtener el triunfo.

Ambos votaron durante la jornada de la mañana. La senadora fue la primera en votar a eso de las 11.30 de la mañana, en Concepción.

"No me cabe la menor duda de que más allá de los resultados, nuestro partido va a seguir con la misma unidad que lo ha caracterizado siempre, somos un partido fuerte, que sabe enfrentar la adversidad, así que no creo que vayamos a tener mayores dificultades en eso", expresó Van Rysselberghe tras el voto.

Lo mismo hizo el diputado, pero en Rancagua, justo al mediodía.

"No tenemos ninguna duda que a partir de hoy la UDI va a salir fortalecida, creemos que hemos logrado llegar con un mensaje de recuperar la mística, de respetar nuestra historia, pero ser conscientes que todos los proyectos políticos necesitan renovarse (…) estamos convencidos que nosotros podemos ofrecerle una alternativa bien colectiva", dijo Macaya a canal 24 Horas.

A eso de las 19 horas ya se obtendrán los primeros resultados de las votaciones.