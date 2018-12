Balance del Gobierno en La Semana Política: Piñera no aprende y comete los mismos errores de su primer periodo

En una nueva edición de La Semana Política, los panelistas de El Mostrador, los editores Héctor Cossio y Marcela Jiménez, y el director ejecutivo, Federico Joannon, conversaron acerca de los principales hitos políticos, tanto positivos como negativos, del primer año de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Jiménez tomó primero la palabra y cuestionó la falta de autocrítica de la actual administración, recordando la nota 6 que se puso el Presidente Piñera en una reciente entrevista donde hizo un balance de su gestión: "Con la nota 6 hay mucha falta de autocrítica, los errores que se han cometido han sido bastante serios, el caso Catrillanca es una crisis. Además, los errores que se han cometido son los mismos que se cometieron en la primera administración".

Y agregó: "Yo creo que fue un año donde las promesas no se cumplieron y los tiempos mejores no llegaron. Hoy en un matinal el Presidente volvió a sacar la cifra, de que se han vendido más autos que nunca, pero hay un tema, el cierre de empresas, la pérdida de muchos puestos de trabajo, hay una contradicción entre la percepción de la ciudadanía y lo que cree el Presidente".

Por su parte, Cossio explicó que lo que le ocurrió al Mandatario fue "particular" dado que, al comienzo, "jugaba solo" y tenía, a su juicio, buenas probabilidades de salir ganando. "Sin oposición, con un Frente Amplio desarticulado, las tenía todas, pero en el año le fueron pasando sucesos, donde operó mal comunicacionalmente. Este año tuvimos retrocesos en derechos humanos, con el caso del ministro de Cultura (Mauricio Rojas). En definitiva, Piñera se mostró más cercano a la derecha más dura y relativiza los derechos humanos. Nosotros pensábamos que en este país este tema estaba superado", precisó.

Con respecto a los aspectos positivos del Gobierno, Joannon nombró el triunfo en La Haya en el litigio con Bolivia, argumentando que "fue fue un proceso largo y lo capitalizó él". En ese sentido, Jiménez agregó que "la Ley de Identidad de Género también fue positivo, porque en Chile Vamos lo presionaron para que no jugara esa carta".

La editora también consideró que"lo otro que hay que reconocerle es que Piñera entró dando un gol de media cancha, cuando saca a Bruno Villalobos de Carabineros y nombra a Hermes Soto. Después todo se le desarma" dijo, recalcando que luego con el díscolo general Soto "el acto de autoridad de decirle yo lo voy a sacar con decreto fundado, es un acierto".

Joannon también comentó acerca de otro aspecto positivo del Gobierno, en relación a las demandas feministas: "El gobierno canalizó bien el proceso feminista, la ministra de la Mujer (Isabel Plá) se empoderó. Desde el punto de vista político, hubo un buen manejo", explicó.

Por su parte Jiménez volvió a los desempeños negativos del Gobierno y comentó el caso del ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Él con los meses ha ido mostrando una falta de prolijidad, falta de foco, error en sopesar los temas. El clímax de eso fue el caso Catrilllanca", dijo, añadiendo que "no pueden venir ahora diciendo que nunca le creyeron a Carabineros, eso es mentira".

Y precisó: "Los ministros del Interior son clave, cuando no tienes un buen ministro del Interior, tu gobierno está en problema. Pregúntenle a Bachelet".

Por último, el director Ejecutivo de El Mostrador criticó el actuar del Gobierno con respecto a la crisis en Carabineros, precisando que la institución "se está mandando sola hace muchos años. Piñera impuso su voluntad de sacar a Soto, no podía seguir manteniendo a Hermes el mentiroso, pero no ha hecho lo necesario para intervenir Carabineros, porque Carabineros puede poner a otro general director y eso no va a solucionar el problema en la institución", dijo, agregando que "Carabineros debe ser reinventado".