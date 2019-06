Desbordes ningunea la molestia UDI con el ajuste ministerial y enciende la furia gremialista

La UDI decidió hacer manifiesta su molestia con el Gobierno luego del ajuste de gabinete del jueves pasado, más allá de las declaraciones por la prensa. Este lunes –en el primer comité político tras el cambio- la presidenta del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe decidió ausentarse de la cita en Palacio, en una clara señal del malestar en las filas del partido.

Así las cosas, hasta La Moneda llegaron en representación del gremialismo el jefe de bancada Javier Macaya y el secretario general de la colectividad, Jorge Fuentes. La respuesta oficial fue que JVR tuvo “problema de vuelos” , y avisó con anticipación –según la ministra vocera Cecilia Pérez- pero lo cierto es que a la misma hora la senadora estaba en el ex Congreso Nacional, y su inasistencia marcó la cita de este lunes.

Cabe recordar que con el ajuste ministerial, en la UDI expresaron públicamente sus críticas, asegurando que se sintieron “castigados” por los cambios, no solo porque RN quedó con un ministro más, sino porque esperaban un ajuste mayor que incluyera al comité político, en directa referencia a Cecilia Pérez.

Macaya insistió en esta crítica, dijo que “obviamente la situación no es de total normalidad” , y aseguró que durante el encuentro en La Moneda hicieron ver su molestia: “Hablamos las cosas con franqueza, hemos transmitido nuestras diferencias, nuestros reparos a un montón de situaciones, y son conversaciones que van seguir teniéndose con el Gobierno, sería bien irreal decir que acá no ha pasado nada, es evidente que tenemos que tener la capacidad de seguir conversando con el Gobierno”, contó.

Pero su versión no coincide con lo expresado por el presidente RN Mario Desbordes, quien desmintió lo señalado por Macaya al sostener que “es bueno que quede claro que lo único que dijo a UDI en el comité político fue darle la bienvenida a Sebastián Sichel”, el nuevo titular de Desarrollo Social que hizo su estreno en la instancia y cuyo nombramiento también generó resistencias en las filas gremialistas.

Con todo, desde el Gobierno intentaron poner paños fríos para evitar que la polémica siga escalando. Por eso la vocera dijo que se pidió “dar vuelta la página”, y que continuarán “hablando y escuchando en privado y en forma amistosa (…) no vamos a seguir profundizando en una política que es dañina para la coalición”.

De hecho, para limar asperezas, para mañana martes el Presidente Sebastián Piñera tiene citados a los presidentes y jefes de bancada de los partidos de la coalición.

Cruce Desbordes-Víctor Pérez

Pese a la intención del Ejecutivo, en la UDI resienten las declaraciones de Mario Desbordes. “Cuando el señor Desbordes ha calificado de poco ético, poco caliente o cuando ha señalado Que se señale que la UDI es leal de la boca para afuera explica por sí solo donde están las razones de ciertas desuniones que tiene la coalición (…) La UDI no tiene que caer en esas provocaciones”, dijo Macaya.

Desbordes ha estado en el foco del gremialismo y una de las polémicas que ha marcado a Chile Vamos es su cruce con el senador UDI Víctor Pérez, a raíz de las críticas de éste contra la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, militante RN.

A juicio del timonel RN, los dichos del senador por el Bío Bío fueron “cobardes, poco éticos”. “Eso no se hace, diga las cosas de frente, es lo mínimo que uno pide”, dijo el presidente de Renovación Nacional.

Pero en La Tercera, el senador gremialista respondió a Desbordes y planteó que “a mí verdaderamente, las personas que descalifican, que insultan, me dan pena. Creo que muestran que no tienen argumentos ni fundamentos. Aquí hay un tema político, que es el desequilibrio que generó el cambio de gabinete, que es un desequilibrio evidente”.

En esta línea, Pérez agregó que “yo no he descalificado a nadie. Cuando la vocera nos acusa de cuoteo, tuvimos que responder. Nosotros no queremos el cuoteo, queremos equilibrio y consideración. Por tanto, es inaceptable que la vocera nos acusara que queremos un cuoteo, no es eso, sino los equilibrios políticos y la necesidad de participar en el gobierno”.