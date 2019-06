Días agitados en materia de educación. El Colegio de Profesores prepara su cuarta semana de paro indefinido tras el fracaso de las mesas de negociación con el Mineduc, dirigidas por el subsecretario Raúl Figueroa, debido a que la ministra Marcela Cubillos se ha negado a dialogar con el gremio. La crisis del Instituto Nacional se ha agudizado y en el Congreso, a pesar de los incansables intentos del Gobierno por lograr algunos votos descolgados de la DC para sacar adelante el proyecto de Admisión Justa, la oposición ha seguido firme en su rechazo, razón por la que se ha dilatado su votación en la Cámara de Diputados y recién el 2 de julio debería ponerse en tabla, por lo que la próxima semana distrital será clave para las negociaciones.

Ante este panorama, la diputada del Partido Comunes y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Camila Rojas, puso sus cartas sobre la mesa acerca de la agenda de educación: "Me parece peligroso, particularmente la situación que se vive en los liceos emblemáticos, porque no se solucionan los problemas que hay en estos liceos, que se arrastran hace mucho tiempo. Además, el nivel de represión avalado por el Gobierno es tremendo. Insisto, está el caso del Nacional pero también está el del INBA, del Javiera Carrera. Carabineros, en definitiva, se manda solo, bajo el aval y la complicidad del Ministerio de Educación, del Ministerio del interior y de la dirección de Carabineros que tampoco toma medidas para que se cumpla el mínimo del Estado de Derecho en la relación con los estudiantes".

-Después de todo el festival de las predicciones, la ministra Cubillos, una de las más cuestionadas por la oposición, se mantuvo en su cargo y con buenos resultados en la CEP...

-Me parece contradictorio, porque el Presidente Piñera, luego de hacer el cambio de gabinete, habló de educación y dijo claramente que no se ha avanzado, dijo que no se ha logrado sacar los proyectos. Es contradictorio dejar a la ministra con quien no se ha podido avanzar en educación. A su vez, que la deje, habla de que la ministra es del equipo más político y más duro del Gobierno, por eso la mantienen ahí y por eso el respaldo para que siga a cargo de Educación.

-¿Qué le parece la política educativa que ha impulsado la ministra Cubillos, marcada por proyectos como Aula Segura y Admisión Justa?

-Es una política terrible para la educación, para el sistema educativo. El año pasado fue Aula Segura y este año ha sido Admisión Justa, que son temas muy de nicho, apuntando a un público específico, hablándoles a esas personas donde el Gobierno seguramente quiere sostener su base de apoyo. Lo peligroso es que la ministra usa mucha demagogia. Dentro del Gobierno es la que más ha avanzado en esos discursos populistas, demagógicos, antiexpertos, centrados en el caso a caso, hablando solo con un grupo de personas, como con Admisión Justa. Lo encuentro súper peligroso para el sistema educacional, pero además para la democracia, porque el rol que juega la ministra es instalar un discurso que no tiene nada que ver con educación y el Mineduc se transforma en una trinchera, casi personal, apoyada por el Gobierno y parlamentarios de derecha, pero en su trinchera, con su agenda propia, que está conectada con la avanzada de José Antonio Kast. La ministra juega un rol muy similar al de JA Kast, pero dentro del Gobierno, entonces el Mineduc sirve para potenciar esa ala de la derecha.

-Cubillos ha levantado una estrategia, junto al ministro Andrés Chadwick y el alcalde Felipe Alessandri, que ha ido mermando los denominados “liceos emblemáticos” con Aula Segura, ¿cómo daña esa política a la educación pública?

-Nos han llegado todo tipo de informaciones y videos de las situaciones que se están viviendo en los liceos emblemáticos, se lo presentamos, de hecho, al ministro Chadwick, por la pertinencia de las acciones que ha tenido Carabineros, que han lanzado dos bombas lacrimógenas a jardines infantiles, el miércoles en las salas del Instituto Nacional han hecho controles de identidad a los estudiantes a pesar de que son menores de edad, a pesar de que es una práctica ilegal y lo hacen a plena luz del día, avalados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Educación, ¿por qué Carabineros hace y deshace y no hay un control democrático efectivo sobre ellos?

-Dados los problemas de Admisión Justa –el proyecto para restituir la selección en las escuelas– y el lento proceso de instalación de Nueva Educación Pública (NEP) que dejó el Gobierno de Michelle Bachelet, ¿hay una tensión entre las deficiencias de los proyectos y la idea de frenarlos por esta administración?

-Hay una situación más general. En los proyectos que la ex-Presidenta impulsó hay falencias de las cuales hay que hacerse cargo, eso nos pasa con el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y con Nueva Educación Pública. Los mismos actores sociales se dan cuenta de aquello, Carrera Docente hace que los profesores también estén movilizados, porque no solucionó todos los problemas que ellos pusieron sobre la mesa en 2015. Sin embargo, la derecha está decidida a no implementar, retrasar y aplazar, particularmente Educación Pública. Estuve en varias regiones viendo el caso de la implementación de los cuatro servicios locales y las situaciones que ocurren son dramáticas, no hay agua, en algunos no hay luz, no hay calefacción y los nombramientos de los directores de cada uno de los servicios locales fueron muy tardíos (...). Educación Pública ya venía lo suficientemente golpeado a raíz de la municipalización como para que en este proceso de desmunicipalización y de creación de servicios locales, además, estén enfrentando esta situación. Por ejemplo, la ejecución de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) es fundamental y el Gobierno no lo ha ejecutado. No me gustan las visiones como salfáticas, pero efectivamente aquí se ve una situación de colapso que, evidentemente, ya sea por acción u omisión, el Gobierno lo está provocando.

-¿Cuánto complica a la ministra Cubillos la movilización de los profesores?

-La movilización de los profesores y las profesoras y de las educadoras de párvulos, a raíz de los cambios que se quieren hacer en Educación Inicial, es fundamental para poder ir más allá. Piñera reconoce que no se ha avanzado, porque ellos han sido muy tercos y muy obsesivos respecto de los puntos que quieren tratar, que exista movilización social tensiona esa posición. La ministra no se ha juntado con los profesores y ha dicho que no se va a juntar, pero al menos tiene que dar explicaciones, porque durante mucho tiempo ella ha hecho y deshecho sin darle explicaciones a nadie.

-¿Qué le parece esta falta de diálogo constante?

-Es una falta de respeto que no se hace cargo del rol que tiene hoy día. La ministra no se quiere juntar con los profesores, pese a que estén movilizados. Ha tenido la misma posición con el Congreso, es una ministra muy ausente, que tampoco tiene mucha disposición de conversar. Los ministros, en general, hablan con los diputados y las diputadas, pero Cubillos tiene una agenda muy clara de los temas que ella quiere implementar, los impulsa con toda la fuerza y lo demás no le importa.

Los encuentros con Chadwick

-El movimiento estudiantil de hoy es distinto al que le tocó vivir como presidenta de la Fech, ¿hay una desconexión del Frente Amplio con el movimiento social secundario?

-Creo que evidentemente en la relación hay cierta dificultad, en el Congreso hay una institucionalidad y los movimientos sociales gozan de plena autonomía para actuar y tomar decisiones. Respecto a la situación que está ocurriendo en varios liceos, desde acá es poco lo que se puede hacer en términos efectivos, más allá de denunciar la presión. Nosotros hemos tenido esa acción de presión hacia los ministerios para que se hagan cargo, pero hay una acción muy decidida de parte del Gobierno para que las cosas sean así y nuestro rol queda como en un limbo respecto a lo que podemos hacer. Desde la comisión de Educación, el año pasado fuimos al INBA, ahora fuimos al Darío Salas y recibimos a la comunidad del Instituto Nacional, sin embargo, las acciones que se pueden tomar son bien limitadas. Eso genera una dificultad de que el Congreso efectivamente sirva en aquellos casos, donde mediante la acción policial se destruye también la educación pública.

-Se lo pregunto, porque a pesar de esta fuerte crítica al actuar del Gobierno y en plenas movilizaciones de profesores y estudiantiles, el Frente Amplio se ha ido a sentar con el ministro del Interior. En el 2011, quizás se habría criticado a quienes se reunieran con Rodrigo Hinzpeter...

-Creo que más que vetar la posibilidad de la conversación con el ministro, que hoy día además está a cargo de los temas políticos y por eso se realizan estas reuniones, este tema no puede quedar ausente y tiene que haber un llamado de atención hacia nosotros mismos. Insisto, no creo que no haya que juntarse con el ministro, porque lidera una de las carteras más importantes y es seguramente quien tiene más confianza del Presidente, sin embargo, el no poner este tema sí creo que puede ser un error. De hecho, acá las veces que he visto al ministro, es el principal tema que hemos puesto, lo hicimos con el diputado Jorge Brito de RD, porque es impresentable lo que está pasando. En cada conversación que haya con el ministro este tema sí debe estar presente y con la ministra Cubillos también, porque evidentemente hay una actuación unida y ellos juegan un rol de aval o de cómplice de lo que está pasando en los liceos de Santiago.