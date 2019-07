Ossandón en picada contra Van Rysselberghe por fichaje de alcaldes ex RN: "Es un golpe bajo"

Un anuncio que generó molestia en Renovación Nacional (RN). El fichaje de cuatro nuevos alcaldes por parte de la UDI, dos de ellos ex RN, agrega más leña al fuego a una relación que durante las últimas semanas se ha visto tensionada por el ajuste de gabinete en el que se dejó por fuera a militantes de la colectividad gremialista.

El anuncio se hizo a través del Facebook oficial del partido. Se trata de los alcaldes Karen Rojo (Antofagasta, independiente), Claudio Pucher (Hualañe, ex RN), Cristián Balmaceda (Pirque, ex RN) y Nelson Orellana (Tiltil, ex RN).

Para algunos militantes RN, esta situación es una declaración de guerra. Sin embargo, el caso particular de Cristián Balmaceda generó resquemores en un histórico de dicha tienda: el senador Manuel José Ossandón.

Conocida es la pugna entre Ossandón y Balmaceda, quienes -pese a ser familia- mantienen una batalla de acusaciones cruzadas. El alcalde de Pirque acusa a su primo por presuntas amenazas y lo denunció en tribunales por tráfico de influencias debido a un contrato de extracción de áridos que estarían beneficiando a un hijo de Ossandón. En tanto, el exalcalde de Puente Alto acusa a Balmaceda por irregularidades en la comuna de Pirque.

"Me parece que es muy feo permitir estas cosas cuando trabajamos en equipo. Es un acto violento hacia mi persona de parte de la presidenta de la UDI", dijo el senador.

"Esto es un golpe bajo a RN y daña las relaciones de la coalición", comentó a La Segunda, haciendo además referencia a los hechos de corrupción que salpican a la presidente de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, señalada por irregularidades en la industria pesquera.

"La presidenta de la UDI está metida en un forro tremendo con la industria pesquera y yo siempre he guardado silencio por lealtad, porque ella es una compañera de trabajo. Esa misma lealtad es la que yo pido para acusaciones injustas", acusó Ossandón.

Elevando el tono, el legislador RN aseguró que, dadas las circunstancias, tendrá un cambio de actitud "respecto al problema en el que ella está metida. Hoy me siento con la libertad, porque nos comprometimos a aclarar los actos de corrupción que han existido en el tema de las pesqueras".

Desbordes: "Entiendo la molestia" de Ossandón

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dijo que "cada partido tiene que asumir los gestos que hace. Si quisiera hacer un reclamo lo haría de manera privada. Pero cada partido tendrá que ver a quién ficha y a quién no, nosotros somos bien selectivos al fichar. La presidenta de la UDI tiene que ver cómo arma sus equipos".

En tanto, la presidenta de la UDI comentó a La Segunda que "creemos que son alcaldes cercanos a nosotros, con los que siempre hemos tenido buena relación y los invitamos a participar. La gente es libre, por lo tanto, tienen la posibilidad de emigrar donde se sientan más cómodos y donde se sientan más representados".

Respecto a la pugna entre Balmaceda y Ossandón, la timonel sostuvo que "no es problema de la UDI".