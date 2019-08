Exfiscal Piedrabuena desclasifica el lobby del cardenal Errázuriz para bajarle el perfil a las denuncias de abuso eclesiástico

El informe Bown sobre los abusos sexuales que realizó el excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete durante cuarenta y ocho años (entre 1960 y 2008), contra 22 víctimas, entre ellas 4 menores de edad, y 3 denuncias de aborto, siguió destapando la olla sobre el encubrimiento en la Iglesia Católica.

Uno de quienes conoció de cerca estos casos fue el ex Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, para quien en la institución eclesiástica ha primado una "cultura de la impunidad".

"Durante mucho tiempo en la iglesia estos abusos se ocultaron, esa es una verdad innegable. Se ocultaron con muy mal criterio, si uno lee las muchas obras que se han publicado, cuando un sacerdote, se le descubría que había cometido algún abuso la sanción era cambiarlo de lugar. Si había sido en Concepción, lo mandaban a Punta Arenas, si había sido en Punta Arenas habría sido en el norte y algunos los mandaban al extranjero", dijo en entrevista con ViaX.

Piedrabuena apuntó al cardenal Francisco Javier Errázuriz, el exarzobispo de Santiago con quien coincidió cuando él era jefe del Ministerio Público. Según el exfiscal, el religioso culpaba a masones y a evangélicos de las denuncias de abuso al interior de la institución.

"Errázuriz me iba a ver, él creía cumplir su misión, el creía que había una parcialidad del fiscal. Por ejemplo, en el caso del sacerdote que abusaba a los moribundos, las denunciantes eran enfermeras, él decía que las denunciantes eran evangélicas y por eso hacían estas denuncias. En el caso del abuso contra personas con síndrome de Down, él me decía que la fiscal que llevaba el caso era masona y no había imparcialidad", recordó.

En este sentido, el también ex presidente del Consejo de Defensa del Estado indicó que “todos estos enfrentamientos, del caso (de Fernando) Karadima, entre otras cosas, me hacen pensar que (Errázuriz) tenía una filosofía terriblemente equivocada, que no era distinta a otros prelados de otros países”.

A modo de ejemplo, señaló que “hubo tres o cuatro casos en el que hubo protecciones indebidas a inculpados de abuso. Había un sacerdote que abusaba de los moribundos en el norte; otro que abusaba de personas que tenían síndrome de down, tuve que soportar, no hablemos de presiones, pero de tratar que esto fuera la pena mínima o esto se ocultara desde una alta autoridad eclesiástica”.