El insólito round entre el embajador chino y el diputado Bellolio

Una columna de tono inédito fue la publicada este domingo en El Mercurio por el embajador chino Xu Bu titulada: “Diputado Bellolio se reunió con la persona equivocada”. En el texto, el diplomático cargó contra el parlamentario gremialista por el encuentro que sostuvo con Joshua Wong, el líder de las manifestaciones en Hong Kong contra el régimen de Beijing, a quien califica como un “matón social”.

La publicación tomó por sorpresa al parlamentario, quien en Twitter acusó al “régimen comunista chino de tenerle pánico a un joven de 22 años que busca algo tan sencillo - pero tan revolucionario para los autoritarios - como escoger en elecciones libres y transparentes a sus autoridades”.

Bellolio también tuvo oportunidad de responder con una columna en el mismo diario, donde cuestiona “el tono inusual entre embajadores" de la misiva de Xu Bu, y se pregunta “¿Por qué el embajador chino le teme a Joshua Wong?”.

Pero no es la primera vez que Xu Bu entra en el debate público con declaraciones polémicas. En medio de la guerra comercial, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Chile, el embajador chino arremetió contra el funcionario del Gobierno de Donald Trump, señalando que “el señor Pompeo es hipócrita (…) ha perdido la cabeza, ha llegado demasiado lejos". También lo hizo para criticar el intento de Corfo para impugnar el ingreso de Tianqi a la propiedad de SQM.

Respecto a este polémico perfil del diplomático, Bellolio se explayó sobre el tema en conversación con El Mostrador en La Clave, y ahondó en lo inédita de la intervención del embajador chino. “No me siento retado porque no le doy la autoridad para hacerlo. Lo que siento es que él va mucho más allá de sus atribuciones de embajador, no tengo memoria de que algún embajador haya escrito una carta cuyo título es para atacar a un diputado”, dijo.

Además, Bellolio entregó pormenores de cómo se gestó la visita a Hong Kong. “Yo estaba invitado a Taiwán y esa fue la primera razón porque se enojó, y me lo dijo personalmente. Nos reunimos con él antes de viajar a Taiwán. El supo que iba a una delegación de diputados invitados por el Gobierno de Taiwán, pero iba a coincidir con la visita del Presidente a China. El embajador chino no quería que la cuestión de Taiwán, como le llaman ellos, se tomara la agenda mientras estuvieran en China en la visita oficial (…) y finalmente postergamos no por él sino por solicitud del Gobierno chileno”. Luego, la visita fue reagendada, lo que encendió la molestia del diplomático chino. “El sabía que íbamos a ir, fuimos a Taiwán y de vuelta pasamos un día a Hong Kong y era imposible no juntarnos con Joshua”, contó el diputado.

De ahí que fuentes de Cancillería, en privado, consideren que más allá de que el tono del diplomático no corresponde, la posición de Bellolio también fue imprudente por privilegiar una agenda personal por sobre la política exterior del país.

El duro intercambio

En su columna, Xu Bu aseguró que “esta persona con la que se reunió (Bellolio) en Hong Kong no es más que un matón social” y señala que “junto a sus cómplices, bajo la excusa de celebrar manifestaciones y reuniones, han llevado a cabo diversos actos ilegales y violentos”.

Según el embajador, “desde su retorno a China en 1997, Hong Kong se ha distinguido por su estabilidad social, desarrollo económico y el Estado de Derecho”, y acusa que “algunos radicales violentos” buscan “derrocar al gobierno legítimo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, desafiar la autoridad del gobierno central a través de la violencia, convirtiendo a Hong Kong en una “cabeza de puente” para minar la estabilidad y el desarrollo de China”.

“El señor Bellolio viajó a Hong Kong para reunirse con Joshua Wong, y no sé qué es lo que ha conseguido. Espero que pueda trabajar más para el pueblo de su distrito. Como saben, las ciudades chinas como Beijing, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou ya han sobrepasado a Hong Kong en el PIB, por eso lo que necesita Hong Kong no es turbulencia y violencia, sino estabilidad y desarrollo, que también necesitan otros países, incluyendo Chile”, finaliza la misiva de Xu Bu.

En su réplica, en el mismo medio, Bellolio toma la posta de lo señalado por el diplomático, y le señala que “invito al embajador a acompañarme a mi distrito. Hay sindicatos libres, organizaciones sociales no alineadas con el gobierno, internet sin censura, libertad de enseñanza, partidos de oposición, libertad de prensa, diputados no nombrados por el partido único (…) Todo lo que el embajador no va a encontrar en China y que seguramente desea erradicar por completo en Hong Kong. China podrá ser uno de los países más grandes del mundo, pero en materia de derechos humanos y democracia es de los más pequeños”.

Bellolio se pregunta también “¿Por qué el embajador califica a Joshua Wong de “matón social”? ¿Tal vez porque a los 15 años lideró un movimiento para defender la libertad de educación y oponerse a la asignatura obligatoria —una apología del comunismo y condena de la democracia occidental— con que Beijing quería reeducar a los hongkoneses?".

Y prosigue: "¿Tal vez porque a los 18 años lideró el Movimiento de los Paraguas para que se cumpliera la promesa pendiente desde que China asumió el control de Hong Kong, de que en 2017 habría elecciones libres —cuestión que por lo demás hasta el día de hoy no ocurre? ¿Tal vez porque tras ser encarcelado y amenazado con una ley de extradición espuria para juzgarlo en Beijing, solo fue liberado después de la marcha más multitudinaria de la historia de Hong Kong, a la cual asistieron más de dos millones de personas?”.