Otra vez las isapres: indignación transversal por el alza aplicada a las primas GES

La noticia de que las isapres aplicarán alzas en sus primas luego de la incorporación de 5 nuevas patologías a las Garantías Explícitas en Salud (GES), fue duramente fustigada desde todos los sectores. Incluso, el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, se declaró “muy molesto” por la situación y sostuvo que el aumento “no se justifica”.

“Efectivamente, hay un incremento que nos parece un poco desmedido”, reconoció, por su parte, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, quien además informó que “se envió un oficio a cada isapre, a fin de que expliquen los argumentos técnicos y los fundamentos que justifiquen el precio que están informando”.

El anuncio ocurre justo cuando en la Comisión de Salud del Senado se analizan las indicaciones al proyecto de ley que reformará a las Isapres, terminando con la posibilidad de realizar alzas unilaterales, prohibirá las prexistencias y las tablas de factores que provocan discriminaciones en mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves. Esta semana, los senadores integrantes de la instancia ampliaron el plazo para indicaciones hasta la primera semana de octubre y notificaron al ministro Mañalich de que no están disponibles “para una reforma cosmética para que las isapres sigan obteniendo utilidades millonarias a través del abuso y la discriminación”, dijo Guido Girardi (PPD).

“Un portonazo a los afiliados”

Precisamente Girardi fue uno de los más duros con este nuevo ajuste de las isapres, señalando que los incrementos representan “un verdadero ´portonazo' a sus afiliados”.

Para el legislador “esto es un asalto y un atentado a la credibilidad de estas instituciones. Nosotros (la comisión de Salud) estamos en un proceso de modificación de la ley de Isapres y es urgente avanzar en ello porque no tiene compasión ni altruismo alguno, se olvidan que la salud es un bien público y no están vendiendo zapatos. Si no quieren atender enfermos que se dediquen a otra actividad”.

En tanto, el senador RN Andrés Allamand escribió en Twitter: "En 2018 Isapres recaudaron 487 mil millones por concepto de prima GES y gastaron 220. ¡Utilidades del 112%! Pese a negocio redondo, con incorporación de 5 patologías quieren justificar alza promedio de 50,5%. Urge aprobar #ReformadeSalud para terminar con arbitrariedad de isapres".

Las instituciones de salud previsional reajustaron los valores del paquete de prestaciones garantizadas, luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial con la incorproración al Auge de cinco nuevas patologías (alzheimer y los cánceres de pulmón, riñón, tiroides y mieloma múltiple). Sin embargo, el alza finalmente excedió lo estimado por el Ministerio de Salud, ya que en promedio las aseguradoras privadas abiertas aumentaron el costo de la prima un 50,5%.

Por ejemplo, Nueva Masvida aplicó un 76,6% de alza, equivalente a $ 9.664, pasando a tener la prima más alta del mercado ($ 22.268). Por su parte, Banmédica aplicó un alza de 51,3%, equivalente a $ 5.602, aunque mantiene la prima de menor valor ($ 16.526). En el caso de las isapres cerradas, cuatro de ellas aumentaron sus precios, en promedio, un 39%

Girardi se reunió con el superintendente de Salud, Patricio Fernández que realice todas las acciones necesarias para revertir el alza “ilegal” que las isapres aplicaron a las primas GES, y enfatizó que dichos incrementos fueron aplicados “de manera arbitraria, por sobre los costos reales y sin fundamento técnico”.

El parlamentario agregó que “una institución que se dice de salud no puede burlar las leyes (…) y transformar el GES en un instrumento para maximizar sus utilidades”.

El jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis explicó el mecanismo empleado por las isapres al que aludió Girardi. “Desde 2014 las isapres en forma sistemática han tenido utilidades a expensas de la prima GES. Han ido disminuyendo sus utilidades por otras prestaciones en forma progresiva y esto lo han compensado en forma maliciosa y abusiva con la prima GES. Por eso el incremento hoy de 50% en promedio del valor que tenía la prima es una cosa que no tiene ninguna explicación”, señaló.

Molestia en el oficialismo

Desde la derecha también hubo críticas. Para la diputada Karin Luck (RN), el aumento de las primas en un promedio del 50% es “irracional e injustificado”. “No podemos permitir que se sigan cometiendo estos abusos con la salud de los afiliados a las isapres, que con mucho esfuerzo costean sus planes de Salud, ya altísimos y que su valor se calcula en UF. Es por esto que el alza es injustificada, y a que lo que suben todos los meses. No podemos seguir soportando alzas injustificadas e irracionales en el valor de la prima GES, que puede significar para una familia de 4 personas un promedio de $24.000 mensuales extra en su cotización de salud”, enfatizó la parlamentaria.

Luck agregó que no puede ser que los cambios dentro de las empresas sean tan dispares, donde “algunas isapres suben 12 mil pesos, unas 7 mil y otras 2 mil” y que no se puede seguir permitiendo dichos abusos.

A su turno, el senador RN Francisco Chahuán exigió frenar el alza en los planes de salud de las isapres y dijo que esto demuestra las escasas herramientas de fiscalización que posee la Superintendencia de Salud.

"Me gustaría que las Isapres pudieran explicarnos cómo calcularon las alzas en las primas Ges, porque no hay ninguna razón técnica ni económica que justifique estas alzas. Uno de cada cuatro afiliados de las Isapres utiliza el GES, pero pese a eso, vemos como finalmente en forma inconsulta las Isapres siguen abusando de los chilenos", sentenció Chahuán.

A la CIDH

En paralelo, las isapres también están en el foco de la noticia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará hasta la Corte IDH un inédito caso de falta de fiscalización por parte del Estado de Chile a una de estas entidades.

La semana pasada, la CIDH informó que llevará a dicho tribunal el caso de Martina Vera Rojas, una niña de Arica que sufre el síndrome de Leigh, enfermedad neurológica progresiva, cuya familia está desde 2011 en litigio debido a que su isapre le denegó un tratamiento domiciliario.

De acuerdo a La Tercera, es la primera vez es la primera que un Estado tendrá que responder ante una corte internacional por falta de fiscalización a una empresa privada.

Todo comenzó en el año 2006, cuando la menor comenzó a sufrir los efectos de dicho síndrome. Debido a ello, los padres, Renato Vera y Carolina Rojas -quienes la adoptaron 8 meses antes- activó en 2007 un seguro catastrófico con la isapre MasVida que incluía un régimen especial de hospitalización domiciliaria (RHD).

Sin embargo, en octubre de 2010, la isapre notificó el fin del servicio, señalando que dada la condición crónica de la niña, estaba excluida del RHD.

A partir de allí se inició un camino judicial, en el que si bien la Corte de Apelaciones de Concepción le dio la razón a los padres de la menores, la Corte Suprema falló a favor de la aseguradora en 2011.

Ahora, el caso llegó hasta la CIDH, tras un informe que señala la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos vulnerados, pues aseguran que Chile no cumplió las recomendaciones entregadas respecto a adoptar medidas de compensación económica; atención física y mental para los padres de la menor y asegurar el régimen de hospitalización domiciliaria para Martina.

Con todo este panorama, en un año, el Gobierno chileno deberá viajar a Costa Rica para defender al Estado en esta causa.