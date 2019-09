Ya es costumbre: Ignacio Urrutia no respetó el minuto de silencio en la Cámara por las víctimas del Golpe

Con fotografías de víctimas de la dictadura y un cartel con la leyenda “Verdad y Justicia”, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por los 46 años del golpe de 11 de septiembre de 1973.

La actividad estuvo marcada por la decisión de algunos diputados de derecha, como el pro José Antonio Kast, Ignacio Urrutia, de retirarse de la sala. El parlamentario pinochetista, quien ha protagonizado otras polémicas en materia de derechos humanos en el hemiciclo, se justificó señalando que el homenaje “no estaba destinado a los militares caídos durante el gobierno militar y me pareció correcto que, al no rendírsele homenaje a ellos, preferí salir para afuera. No tengo por qué rendirle homenaje a personas que no son de mi lado”, argumentó.

El parlamentario exUDI más temprano había recibido la jornada del “11” con un polémico tuit haciendo alusión a la inusitada lluvia de anoche en la capital. “Santiago amaneció con truenos y relámpagos. Es el rugido de mi General Pinochet, más vivo que nunca y que recuerda que hace 46 años, Chile escogió la libertad y nos salvó de convertirnos en una dictadura marxista como Cuba o Venezuela. Feliz #11deSeptiembre1973 a los patriotas!”, escribió el diputado.

Pero Urrutia no fue el único en abandonar la sala. También lo hizo el diputado de la UDI Sergio Bobadilla, quien se justificó con un argumento similar al de su colega señalando que “este homenaje fue parcial, debiera haber sido para todas las víctimas sean del sector que sean”.

En la oposición hubo palabras de condena por esta situación. “No me extraña, ha sido histórico que diputados de la UDI, hoy de otros partidos políticos en formación, han tenido una actitud de displicencia y falta de respeto a los chilenos víctimas de las violaciones de derechos humanos”, dijo el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis .

A su juicio, con su retiro “se le falta el respeto a los chilenos, a la memoria de los chilenos que sufrieron violación de sus derechos humanos, estas son formas de incitación al odio y la violencia en Chile”.

Para la diputada comunista Carmen Hertz, el retiro de los parlamentarios es una muestra de una “actitud negacionista de lo que ocurrió”, mientras el parlamentario humanista Tomás Hirsch señaló que la actitud de los parlamentarios de Chile Vamos coinciden con la decisión de La Moneda de abordar esta jornada “como un día normal como si aquí no ha pasado nada, y esas son señales de un negacionismo que se está instalando”.