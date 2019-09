Lavín le gana a Jocelyn-Holt: Corte Suprema valida ordenanza municipal que prohíbe fumar en plazas de Las Condes

Joaquín Lavín ganó el gallito a Tomás Jocelyn-Holt. Eso es lo que determinó la Tercera Sala de la Corte Suprema, quien validó este miércoles la ordenanza municipal de la comuna de Las Condes que prohíbe fumar en las plazas y parques.

En una decisión unánime, el máximo tribunal revocó una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada a raíz de un recurso de protección presentado por Jocelyn-Holt, quien fue multado por, precisamente, fumar en una plaza de la comuna, a modo de protesta contra la ordenanza municipal.

"El municipio ha sido estricto en limitar racionalmente el espacio de autonomía constituido por la libertad de fumar; esto es, no se ha impedido fumar en términos generales, sino únicamente en ciertos lugares cuya cabida no permite asegurar que otras personas no se vean expuestas a la afectación de sus derechos", consideró la Suprema.

Tras conocer el resultado, Lavín aseguró que se alegra de "que todos los jueces estén a favor de ordenanza no fumar en plazas y parques".

La medida "busca que respetemos espacio del otro. Cuidar a niños que están en juegos infantiles, deportistas, adultos mayores", y también apunta al "tema colillas, que son muy tóxicas, por ejemplo para mascotas".

En tanto, el perdedor también usó su cuenta de Twitter para criticar el fallo, asegurando que la Corte Suprema "ha cometido un error que llegará a lamentar".

"El fallo de hoy solo animará a municipios a arrogarse facultades que no tienen. En la antesala de una elección municipal, la CS (Corte Suprema) hoy solo ha enredado más la confusión de la ciudadanía, los municipios y fomentado un populismo que le ha hecho mucho daño a Chile", añadió el ex candidato presidencial.