Cubillos y Chadwick festejan: se cae acusación constitucional contra ministra gracias a cinco votos de la oposición y dos abstenciones

Fueron 10 horas de tensión en el Congreso. Una jornada que comenzó temprano, con protestas dentro y fuera del Parlamento a favor y en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien esta jornada zafó de una acusación constitucional impulsada por la oposición.

El libelo -que era considerado una "prueba de fuego" para la oposición- se definió por 73 votos a favor, 77 en contra y dos abstenciones. De las filas de la oposición votaron en contra los DC Jorge Sabag y Matías Walker, el ex PPD Pepe Auth y los independientes Pedro Velásquez y Karim Bianchi. Se abstuvieron Patricio Rosas (ex PS) y el independiente René Alinco.

Para la oposición, el resultado fue peor que la votación de la "cuestión previa", que fue rechazada con un empate a 76 votos a favor y 76 en contra, donde hubo cuatro descuelgues: el regionalista Pedro Velásquez, el DC Jorge Sabag, el independiente René Alinco y el ex PPD Pepe Auth, lo que anticipaba lo estrecho de la votación.

Tras el rechazo a la "cuestión previa", puso discutirse en sala el fondo de la acusación. El primero en intervenir fue el diputado DC Mario Venegas, quien, en una alocución que duró más de dos horas, ya anticipaba que la votación sería cuesta arriba para la oposición. En referencia al voto de los ex PPD, aseguró: "No nos sorprende tampoco porque estaba dentro de los análisis, pero ciertamente pone difícil el tema para la tarde".

"Queda evidenciado que la ministra ha tenido una conducta al margen de la ley al superponer su opinión política personal (...) acusamos a la ministra Cubillos porque ha mentido, ha abusado del derecho, ha incumplido la Constitución y ha discriminado", agregó Venegas.

La intervención del diputado Venegas finalizó con un llamado a la "oposición indecisa": "No pueden prestarse a una maniobra de este tipo".

Abogado Francisco Cox: es una acusación política

Tras la prolongada intervención de Mario Venegas, fue el turno de la ministra Marcela Cubillos, quien delegó su derecho de palabra a su abogado Francisco Cox, quien en una intervención de 40 minutos, consideró que se trataba de una acusación "política". "Lo que se está haciendo es acusar, querer sacar a la más ideológica del gabinete", insistió.

Comenzó defendiendo los correos enviados por la secretaria de Estado a apoderados: "Que se informe a las personas de las normas generales a los apoderados es un derecho, un derecho de la ciudadanía, algo que quieren cohibir con esta acusación constitucional".

"Si vamos a empezar a destituir ministros por las reformas que no se presentan, creo que nos vamos a quedar sin ministerios muy rápidamente sea el color que sea del Gobierno", agregó.

Justificación del voto

Posteriormente, vino la justificación del voto, en la que cada comité parlamentario tuvo 5 minutos de intervención. Por la UDI, Jaime Bellolio enfatizó en que "no hay ningún argumento jurídico que permite sostener la acusación contra la ministra Cubillos".

Posteriormente, el diputado Juan Santana (PS), anunció su voto a favor de la acusación constitucional "por la defensa de la educación pública y por el legado de Allende y de Bachelet".

En tanto, la diputada Natalia Castillo (RD), anunció el voto a favor de su bancada: "Lo mínimo que podemos exigir es que quien asuma la cartera de Educación no mienta ni siga desmantelando la educación pública; esta acusación contará con los votos de Revolución Democrática".

También intervino el diputado del Partido Socialista (PS), Marcelo Schilling, quien también anunció su voto a favor del libelo. "Me inclino por salvar la educación pública", dijo.

El último en hablar antes de la votación fue el RN Diego Schalper, quien dijo que "las diferencias políticas no se resuelven sacando ministros".

La satisfacción de Cubillos

Tras la votación, que fue recibida con algarabía en las filas de Chile Vamos que acudieron a abrazar a la ministra Cubillos, la secretaria de Estado agradeció a “aquellos parlamentarios que se dieron el trabajo de analizar la acusación en su mérito, que no tenía argumentos jurídicos”.

Consultada sobre si "pasó susto" con la votación, la ministra dijo que "todas estas situaciones son difíciles, pero cuando uno está en política no aferrada en un cargo, sino por convicciones, esto es lo que yo quería que se diera, el debate (…) Nunca pensé que ser ministra de Educación iba a ser fácil, pero nunca dudé en asumirlo cuando el Presidente me lo pidió. Es uno de los desafíos más bonitos que me ha tocado asumir”.

Igualmente, la secretaria de Estado confirmó que el Presidente Sebastián Piñera la llamó por teléfono para felicitarla por el resultado en la Cámara de Diputados.

El Mandatario también se refirió públicamente al tema por Twitter. “Aprecio y agradezco a mayoría de diputados que rechazaron #AcusaciónConstitucional contra ministra @mcubillossigall, q nunca tuvo fundamento jurídico alguno. Ahora ministra a concentrar todo su esfuerzo y compromiso en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes”, indicó.