Vecinos se oponen a estación de Línea 7 del Metro en el Parque Forestal: aseguran que afectaría sustentabilidad hídrica de la ciudad

Vecinos del Parque Forestal llaman al Gobierno a realizar más estudios con el objeto de prevenir y evitar que la línea 7 del Metro afecte las reservas de aguas del Mapocho y el Río Maipo, y se garantice que sea un proyecto cuidadoso con las personas y el medio ambiente.

Los vecinos de la comunidad temen que una eventual estación en dicho espacio pueda afectar la sustentabilidad hídrica de la Región Metropolitana, según lo ha establecido en sus observaciones la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

El área de emplazamiento se encuentra localizada en una zona de acuífero con potencial afloramiento de napa freática (ubicada a baja profundidad). Esta situación impacta de forma significativa a la comuna de Santiago Centro, toda vez que el área donde se emplaza el proyecto corresponde a un Área de Restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, Sector Santiago Central (Acuífero Maipo). También afecta el Sub Sector Vitacura (Acuífero Mapocho Alto).

Ernesto Barros, vecino de la comunidad del Parque Forestal, habló con El Mostrador y señaló que "el Metro cuando presenta este proyecto al SEIA, simplemente elude y no presenta un conjunto de estudios que son propios de un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo (…) no hace los estudios de modelamiento hidrogeológicos. La Dirección de Aguas dice que acá se van a afectar las napas subterráneas del Mapocho y del Maipo. Esas son las dos grandes fuentes de agua que tiene esta ciudad (…) y no han hecho los estudios de cómo va a afectar las napas. No sabemos nada".

El Parque Forestal es un patrimonio de la ciudad de 17 hectáreas y 114 años, lo que lo convierte en un importante atractivo turístico y de esparcimiento. "Son obras muy importantes para la ciudad, y lo que se pretende hacer es una estación de metro, que con cálculos bastante preliminares, podría movilizar entre 35 mil y 50 mil personas en la cabecera oriente del Parque Forestal. Eso lo dañaría irremediablemente", agregó Barros.

El abogado también denuncia que el Metro, al presentar este estudio al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no presentó un conjunto de antecedentes propios de un estudio de impacto ambiental. En ese sentido, acusó que "tampoco han hecho ningún estudio sobre la arqueología y patrimonio cultural que hay en la línea del Metro. Es una zona habitada prehispánica. De eso no sabemos nada. No hay estudios respecto a la arqueología, no hay estudios sobre la paleontología".

"El punto central es que por mejorar la conectividad de las comunas de Renca, Cerro Navia, con Vitacura, no puede ser dañado un bien patrimonial como es el Parque Forestal. Son 17 hectáreas, 120 años de su fundación, son terrenos muy frágiles porque no hay terrenos de relleno (…) son obras muy importantes para la ciudad, y lo que se pretende hacer es una estación de metro, que con cálculos bastante preliminares, podría movilizar entre 35 mil y 50 mil personas en la cabezera oriente del Parque Forestal. Eso lo dañaría irremediablemente", aseguró.

Bellavista: Una alternativa

Ante la negativa de la comunidad de que se instale una eventual estación de la Línea 7 del Metro de Santiago en el Parque Forestal, los vecinos proponen otra alternativa: el Barrio Bellavista. De acuerdo a Ernesto Barros, dicha opción sería "estupenda", considerando que allí se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Patio Bellavista y el cerro San Cristóbal.

"A nosotros nos parece una estupenda idea si se puede cambiar hacia Bellavista, donde va la gente. Pero el punto es que el Metro ha dicho que igual tiene que afectar el Parque Forestal porque hay que poner un pique, y ese pique estaría por seis años. No es solo trasladar la estación (…) sino que también es correr el pique y sacarlo del parque", finalizó.