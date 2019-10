Pepe Auth dijo que renunciaría a la mesa de la Cámara si la mayoría de diputados se lo pide

El diputado independiente Pepe Auth ha estado en el ojo del huracán desde la semana pasada, luego que decidiera no unirse a la oposición para apoyar la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la que finalmente fue rechazada.

En entrevista con Canal 13, el parlamentario aseguró que no tiene apego por algún cargo, por lo que si la mayoría de los diputados se lo pide, renunciará como segundo vicepresidente de la Cámara.

"Si me pidieran la renuncia la mayoría de los diputados yo renuncio mañana. Yo no tengo ningún apego a los cargos. Yo renuncié a la presidencia del PPD cuando perdimos la primera vuelta (en 2009) para intentar generar un movimiento que nos permitiera captar al electorado de Marco Enríquez-Ominami, por lo tanto apego a los cargos yo no tengo", dijo.

Auth agregó que "si alguien tiene alguna queja respecto del modo en que yo participo de la conducción de la Cámara, naturalmente puede expresarla y si esa queja es mayoritaria obviamente yo dejo mañana el cargo, si me lo pidieran todas las bancadas de oposición, por supuesto yo no podría seguir".

El ex PPD ha sido cuestionado por la oposición luego de rechazar la acusación constitucional contra Cubillos. Su voto fue decisivo para que la secretaria de Estado no fuese sometida a este proceso. En ese sentido, el diputado Jaime Naranjo (PS) ha sido uno de las más críticos e incluso ha solicitado a Auth que renuncie.