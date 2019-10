PPD pide más efectividad y menos efectismo del Gobierno en su lucha contra la delincuencia

Un llamado al Gobierno para que ponga sobre la mesa proyectos que apunten a mejorar la seguridad ciudadana, con medidas menos efectistas y más efectivas, y con una mirada de largo plazo, planteó este mediodía el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, al reunirse con la mesa del Senado, que encabeza el senador Jaime Quintana.

En la cita, a la que también asistió el presidente del PS, Álvaro Elizalde, y el vicepresidente de la Cámara Alta, Alfonso De Urresti, se abordaron los últimos acontecimientos ocurridos en La Pintana, que le costó la vida a un niño de apenas 9 meses, Baltazar Díaz, que falleció producto de una “bala loca”.

“No queremos más Baltazares, ni en La Pintana y en cualquier lugar del país, y para eso necesitamos políticas públicas con datos, no simplemente con imágenes de televisión. Hacemos un llamado al Gobierno, porque queremos ayudar, para que haya un Plan Nacional de Seguridad Pública, con énfasis transversal y ciudadano, que refleje las buenas intenciones que hubo en el Acuerdo Nacional con cinco ejes que se suscribió hace un tiempo”, sostuvo Muñoz.

El ex canciller agregó que en materia de propuestas debe haber control de armas, trabajar con los municipios, con políticas sociales destinadas a adolescentes que no trabajan ni estudian, y tener un Servicio Nacional de Víctimas.

“Hay medidas que se pueden implementar, no como medidas comunicacionales, sino que aprovechando la buena disposición política para trabajar a largo plazo. Hay que decir también que hay medidas que no son efectivas, como este control de identidad a menores de 18 años. Durante la última década la participación de adolescentes en delitos ha declinado en 31%, y el 2018 se hicieron controles preventivos a 4,8 millones de personas, con apenas 2,2% de detenciones”, afirmó Heraldo Muñoz, quien concluyó que se deben fomentar “acciones efectivas y no efectistas”.

Asimismo, el presidente del Senado indicó que “nadie puede permanecer indiferente por lo ocurrido hace unos días en La Pintana, y a partir de este hecho, y muchos otros que han ocurrido, estamos frente a una situación límite. Aquí las medidas efectistas no sirven, lo que se requiere de parte del Gobierno es impulsar, de una vez por todas, los acuerdos de la Comisión de Seguridad a la cual se convocó el año pasado.

Jaime Quintana agregó que lo que ha impulsado el gobierno ha sido el Plan Frontera Norte, con resultados muy acotados, o la Ley de Portonazos, sin resultados, a lo que se agrega el proyecto para el control preventivo a menores de 18 años, siendo que los resultados en la población adulta son marginales, como ya lo comentó el timonel PPD.

“Acá el principal problema es el mercado negro de las armas, y por lo tanto la facilidad para inscribir un arma es incomprensible, debemos ser mucho más exigentes en este control. Hoy no se justifica las armas en manos de civiles. Hacemos un llamado al Gobierno, que ha perdido su batalla contra la delincuencia, que estamos disponibles de avanzar en la agenda y sacar la materia de seguridad de la dimensión encuestas. Hay un imperativo ético de construir una política de Estado que trascienda a los gobiernos”, recalcó el senador.