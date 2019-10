"Un cuchillo en el corazón". Así calificó Francisco Huenchumilla, el argumento entregado por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, para que los senadores falangistas apoyen el acuerdo con La Moneda para conseguir la aprobación de la reforma tributaria.

Chahin llamó a los senadores DC a replicar en la Cámara Alta el acuerdo suscrito con el Gobierno y los diputados falangistas, que permitió que la iniciativa fuese aprobada en la sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Huenchumilla volvió a poner en duda ese acuerdo, asegurando que "nosotros no hemos participado en el acuerdo. Ese fue un acuerdo que él hizo con los diputados, donde los senadores nos enteramos por la prensa. No hemos participado en nada de eso, entonces no es vinculante".

El parlamentario agregó que "no le doy ningún drama eso. Sucede que muchas veces no hay acuerdo en determinados temas, y éste es uno de ellos, pero no es dramático, simplemente los senadores tienen un punto de vista distinto, y aquí se verá en su mérito y escucharemos al gobierno (…) no me pidan a mí que traspase la línea de la reintegración".

En su llamado, Fuad Chahin cuestionó que los legisladores de oposición se opongan a la reintegración tributaria, y en su lugar abran la puerta a una rebaja de los tributos para las grandes empresas. “Espero no pisen el palito de sustituir la reintegración por la baja del impuesto a las empresas", dijo el presidente DC respecto a la tramitación del proyecto que viene en el Senado.

Sin embargo, según Huenchumilla, el argumento del presidente falangista “es un cuchillo en el corazón, porque entre la reintegración tributaria y la rebaja, yo no sé cuál es la alternativa. Es el cuchillo en el corazón. Él no puede matar a sus camaradas senadores, pidiéndoles una decisión que no lleva a ninguna parte, porque no me convence ninguna de las dos”.