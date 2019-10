Piñera no escucha los cacerolazos: Presidente no cambia el libreto e insiste en calificar como “delincuentes” a los manifestantes

La Moneda no cambia el libreto. El Presidente Sebastián Piñera abrió el Comité de Ministros convocado de urgencia en palacio para analizar la crisis que tiene a Santiago bajo un inédito estado de emergencia, con un discurso enfocado en calificar de “delincuentes” a los manifestantes y emplazar a “algunas fuerzas políticas que apoyan el vandalismo”.

Con sus palabras, el Presidente no se hizo eco del malestar social reinante, que se ha expresado este sábado por segundo día consecutivo en cacerolazos espontáneos en distintos puntos de Santiago y que ahora incluso se han extendido en regiones.

Además, en el mismo tono empleado por su vocera Cecilia Pérez más temprano, el Mandatario hizo un directo emplazamiento a la oposición, señalando que “es tiempo de definiciones”.

“Todos los chilenos debemos definir de qué lado estamos, si del lado del vandalismo o de la democracia”, y aseguró que “algunas fuerzas políticas” están “apoyando en cierta forma el vandalismo” y “no pueden tener un pie en cada lado”.

“Las situaciones de los últimos días son absolutamente condenables, y totalmente inaceptables. Como Gobierno tenemos claro que nuestra principal responsabilidad y deber es resguardar el orden público, asegurar la tranquilidad de la ciudad y defender el Estado de Derecho. Por eso anoche decretamos estado de emergencia”, indicó.

Luego, el Mandatario justificó la apelación a dicha facultad constitucional, que dejó el mando de la región al general Javier Iturriaga, añadiendo que esta medida “va a permitir que las Fuerzas Armadas en colaboración con las fuerzas de orden restablezcan la seguridad ciudadana, el orden público y eviten e impidan que estos daños sigan ocurriendo”.

Al hacer un balance de los daños ocurridos noche, el mandatario catalogó como “ extraordinariamente grave y cuantioso el daño causado, la destrucción de trenes, de estaciones de metro, de buses, de una subestación eléctrica, y edificios que fueron saqueados” y dijo que ya está en marcha el “plan de reconstrucción”.

En cuanto al alza del pasaje que detonó estas protestas, todavía La Moneda no tiene una fórmula. “Estamos elaborando un plan para permitir mitigar el impacto que va a tener en los sectores más vulnerables y clase media”, dijo Piñera, en una intervención donde no fue más allá y no abordó el tema de la inequidad que explica el fondo de la protesta ciudadana.