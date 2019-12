Oposición insiste en el Senado y la Cámara con normas sobre independientes, paridad y escaños para pueblos originarios

Luego del rechazo a las normas transitorias en materias de cupos a independientes, paridad de género y escaños a pueblos originarios en la sala de la Cámara de Diputados, la oposición decidió activar una ofensiva legislativa, tanto en las comisiones del Senado como en las de la Cámara de Diputados para reponer estos temas.

En la Cámara Alta, los senadores de oposición decidieron tomar la iniciativa y reponer las indicaciones en el trámite de la misma reforma constitucional que habilita el proceso constituyente en la Comisión de Constitución.

Las indicaciones fueron ingresadas con las firmas de las senadoras DC Yasna Provoste, Ximena Rincón y Carolina Goic, la socialista Isabel Allende, las PPD Adriana Muñoz y Ximena Órdenes, además del senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre y el independiente Alejandro Navarro.

Estas son vistas en la sesión de la Comisión de Constitución que analiza a esta hora y hasta total despacho la reforma constitucional que modifica el capítulo XV de la Constitución.

“Nos parece que en un momento tan importante de la vida republicana como la elaboración de una nueva Constitución, esta no se puede hacer sin incorporar de manera paritaria a las mujeres activamente. Por eso las senadoras de la Comisión de Mujer y Equidad del Senado, además de los jefes de bancada del Frente Amplio e independientes hemos suscrito esta indicación para que cuando el proyecto sea visto en el Senado asegure la participación paritaria, asegure escaños reservados para el mundo indígena y que favorezca la participación del mundo independiente”, argumentó la senadora Provoste.

“Los independientes son la mayoría de chilenos y chilenas y debemos ser capaces de eliminar barreras de entrada para que las mujeres, el mundo indígena y el mundo independiente tenga la posibilidad de participar activamente en este nuevo proceso constituyente”, indicó.

Trámite en la Cámara

En paralelo, tras la caída de las normas transitorias en sala, el diputado Matías Walker (DC), presidente de la Comisión de Constitución, puso de inmediato en tabla la votación de los aspectos rechazados: paridad, pueblos originarios e independientes. Pero, a diferencia del Senado, se trata de los proyectos ingresados por parlamentarios de oficialismo y oposición, para tramitarlos en forma independiente a la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente.

Con rapidez, la instancia ya aprobó el proyecto en general y en particular. “Ahora se aprueba en comisión de Constitución paridad - misma indicación que hace un rato perdimos en sala. Va de nuevo a sala”, informó la diputada Rojas.

Tras aprobar el proyecto de paridad de género, tocó el turno de los escaños para pueblos originarios e independientes, la que también corrió la misma suerte: fue aprobada en general.

Sin embargo, las votaciones no estuvieron exentas de polémica. El diputado Juan Antonio Coloma y la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, alegaron que la citación de la comisión de Constitución "no tiene validez" porque no se autorizó su realización. Walker y el parlamentario Gabriel Silber refutaron lo dicho.

Sin embargo, la polémica no cesó, por lo que la votación en particular sobre cupos reservados para pueblos originarios e independientes no pudo ser llevada a cabo. Debido a esto, se decidió dejar para mañana a las 9 horas la votación sobre este tema.

La votación

Cabe recordar que esta jornada, tras una extensa sesión, la sala de la Cámara de Diputados aprobó el itinerario para el proceso constituyente, por 127 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, superando con creces el quorum de 2/3 que necesitaba para tener luz verde.

Sin embargo, a la hora de debatir las normas transitorias para la paridad de género, participación de independientes y escaños reservados para pueblos originarios, la derecha impuso su postura de que estos temas no estaban incluidos en el acuerdo original pactado por los partidos el 15 de noviembre.

Si bien hubo 80 votos a favor, 62 en contra y 7 abstenciones, éstas quedaron en el tintero porque necesitaban 93 votos, vale decir 3/5. Los votos a favor fueron de la oposición (ex Nueva Mayoría, Frente Amplio e independientes), mientras los rechazos corrieron por cuenta de Chile Vamos. En tanto, Evópoli y la diputada RN Marcela Sabat optaron por la abstención.

Los plazos

La reforma para el plebiscito tiene como plazo fatal el 28 de diciembre, para cumplir con los tiempos del Servel, y requiere la aprobación de 29 senadores. Como se trata de un trámite a contrarreloj, además del trámite de esta jornada en la Comisión de Constitución del Senado, mañana jueves está citada la sala para el despacho. Para evitar manifestaciones como las de hoy en la Cámara, por orden del presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana, no se permitirá el ingreso de personas a las tribunas.