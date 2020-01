Ejército no entendió nada: parlamentarios critican “negacionismo” militar por resistirse a sacar imagen del “Mamo” Contreras

En la oposición no cayó bien la decisión del Ejército de Chile, quienes apelaron a la orden judicial que terminó sacando las imágenes del general Manuel "Mamo" Contreras de los recintos militares.

Uno de los primeros en criticar fue el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, quien calificó al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez como "negacionista".

El parlamentario agregó que “los argumentos dados por el escrito presentado por el general Martínez son inaceptables y absolutamente negacionistas del horrible historial de muerte y violencia que tiene Contreras y además hablan de una preocupante realidad paralela que se vive al interior de esa institución, defendiendo lo indefendible”.

El diputado agregó que “además, nos parece un desatino mayor y una falta de respeto, que en el escrito que presentó la institución, firmado por el General Martínez, se compare la situación del ex director de la DINA con la de próceres de nuestra historia como el general José Miguel Carrera”.

“Manuel Contreras murió como un reo rematado, en prisión, cumpliendo más de 500 años de condenas a cárcel por su responsabilidad en horrendas y crueles violaciones a los derechos humanos y por eso es inaceptable que sus imágenes estén colgadas en las paredes de la Academia de Guerra del Ejército en La Reina y en la escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en San Antonio”, agregó.

“En ninguna institución castrense del mundo las imágenes de un reo con ese prontuario estarían colgadas en recintos de formación de nuevas generaciones de militares y por eso nos parece un desatino mayor la decisión del Comandante en jefe de apelar a la orden judicial que ordenaba su retiro”, sentenció.

El vicepresidente del Senado, Alfonso De Urresti (PS) también cuestionó esta apelación del Ejército, a la que calificó como "intolerable porque pretender mantener la foto de Contreras -el mayor torturador y responsable del asesinato de cientos de chilenos- como registro histórico es un atentado a la democracia y la defensa de los DDHH”.

De Urresti insistió en que “esta solicitud del Ejército de mantener imagen de Contreras en recintos militares es inmoral y el gobierno debe tomar acciones para revertir acción de los uniformados”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, dijo a través de su cuenta de Twitter que "he leído y releído párrafos de apelación del @Ejercito_Chile a sentencia de Corte sobre retiro de imágenes de #ManuelContreras y no puedo aceptar que se aluda a 'próceres de la Patria' en referencia a su historia. Más de 500 años de condena por delitos de lesa humanidad". Además emplazó al ministro de Defensa, Alberto Espina para que dé explicaciones.

En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier dijo que "la decisión del Ejército de Chile de apelar a la orden de retirar las imágenes del General Contreras de 2 unidades de esta institución es un motivo realmente de vergüenza y de horror. Querer mantener la figura de un criminal, de una persona condenada reiteradamente por crímenes de lesa humanidad en salones donde a través de las fotos no sólo se recuerda un momento de la historia sino que se destaca a un criminal en sus roles institucionales, es una vergüenza y una ofensa de parte del ejército de Chile".

"Una vergüenza que haya apelado, más aún en la coyuntura que actualmente vive nuestro país donde han vuelto a ocurrir violaciones a los Derechos Humanos, en particular instituciones como Carabineros. Que triste, qué vergüenza, qué indignación constatar que el Ejército de Chile no ha aprendido nada y no comprende el momento que Chile vive. El que reivindiquen a un criminal como Manuel Contreras vuelve a abrir heridas y brechas entre chilenos y las instituciones uniformadas", explicó.

Desde el Frente Amplio también se sumaron a las críticas. La diputada de Comunes, Claudia Mix, dijo que “la apelación del Ejército a la orden judicial que ordena quitar la figura de Manuel Contreras de sus instalaciones es una ofensa al pueblo de Chile y los pone del lados de los violadores de los DDHH. El Ejército no ha aprendido nada en estos 30 años de democracia y aún se encuentra anclado a la dictadura. Esto es una ofensa al pueblo de Chile y los pone del lado de los violadores de los DDHH”.