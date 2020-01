Alcalde de Lo Barnechea por donaciones de Anglo American: "Hasta hace poco tiempo era muy normal, hoy día no"

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, salió al paso de la información publicada el jueves por Ciper Chile que señala que la empresa Anglo American donó $282 millones a la Corporación Cultural de la comuna entre 2008 y 2015, época en la que el edil era el actual intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

Estos se suman a otros $2.960 millones traspasados desde la empresa directamente a la municipalidad, entre 2010 y 2016 revelados por una investigación anterior de Ciper.

Consultada por La Tercera, Lira explicó que "hasta hace poco tiempo atrás era muy normal el esfuerzo público privado, hoy día no. Desde el 2016 en adelante, después del fallo de la Contraloría nunca más se hizo. Todo lo contrario, hoy día hay que mantener independencia porque hay un proyecto de Los Bronces que es muy importante y que estoy estudiando a fondo".

En ese sentido, la autoridad municipal sostuvo que espera ver el impacto del proyecto "porque ellos (Anglo American) dicen que no va a haber impacto pero quiero verlo. Además, estoy con expertos ajenos a la mina estudiando todos los temas, impactos en el agua, en los movimientos de la tierra, sobre glaciares, sobre Hierba Loca, todo lo que puede ser impacto. No es que yo sea la autoridad que autoriza o no la mina".

Finalmente, respecto a la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Cristóbal Lira señaló que "es una corporación privada que después de la indicación de la Contraloría en ninguna parte más se recibió, no solo en la corporación sino en ningún otro lado, ninguna municipalidad. Era muy común que las mineras, hasta ese momento, hicieran esfuerzos públicos privados para mejorar algo: parques, etc".