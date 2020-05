Medidas del Gobierno sin “bajada operativa”: Valparaíso, Renca y El Bosque registran largas filas y desórdenes por gente buscando cajas de mercadería

Aglomeraciones en Valparaíso y Renca en busca de las canastas de alimentos anunciadas ayer en cadena nacional por parte del Presidente Sebastián Piñera, y protestas de pobladores en El Bosque, en la zona sur de la Región Metropolitana, bajo la consigna “estamos pasando hambre”, son algunas de las imágenes de la mañana de este lunes que dejan en evidencia los efectos sociales que está provocando la pandemia del coronavirus.

Lo más preocupante ocurrió en El Bosque, donde los vecinos se manifestaron por falta de alimentos y ayuda en plena cuarentena. "Es una burla y una humillación para el pueblo que esté pasando esto", indicó una vecina en entrevista a la televisión, en medio de los incidentes donde hubo barricadas y enfrentamiento con carabineros.

A juicio del alcalde de la comuna, Sadi Melo, lo sucedido refleja que “la crisis sanitaria está teniendo el rostro de la pobreza en nuestras comunas. Está empezando a despertar la crisis social como producto de la crisis sanitaria”.

Además, en un directo llamado al Ejecutivo, el jefe comunal exigió que “al Gobierno que por favor las ofertas que hace las cumpla. Se dijo nos dijo que se os iban a entregar recursos de cien millones de dólares de libre disposición para comprar alimentos o elementos sanitarios, sin embargo, esos recursos aún no llegan”.

Las cajas de Piñera

Una de las promesas más recientes ocurrió anoche, cuando ayer domingo en su mensaje al país, el Mandatario anunció la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media, en forma complementaria al trabajo de municipios y la sociedad civil, acotó al jefe de Estado.

No hubo mayores detalles, pero el titular causó enormes expectativas. Así sucedió en Renca, donde el alcalde Claudio Castro, relató a Radio Cooperativa que “en la Municipalidad ya hay una hilera de personas preguntando por las cajas con alimentos que anunció anoche el Presidente sin entregar detalle alguno de cuándo y cómo serán entregadas”.

Lo mismo ocurrió en Valparaíso. A través de un mensaje en Facebook, el alcalde Jorge Sharp dio cuenta esta mañana de aglomeraciones en las afueras del municipio, personas que se encontraban haciendo una fila “solicitando saber cómo acceder a 2.5 millones de cajas de alimentos anunciadas” en cadena nacional.

En ese contexto, Sharp aseguró que no maneja mayor información respecto a estas cajas de apoyo y acusó poca “coordinación”, ya que “cuando se anuncia sólo un titular, pasan estas cosas”.

A sus dichos añadió que es difícil colaborar con el Gobierno si “desconocemos la forma en que los anuncios se concretarán”, considerando que es difícil colaborar si “no informan oportunamente”.

“Entendemos la necesidad de acceder a los beneficios anunciados, en especial a las canastas de alimentación anunciadas, pero el Gobierno no ha compartido información sobre este anuncio y no sabemos si concretará a través de un ministerio, los gobiernos regionales o a través de las municipalidades”, manifestó.

También añade que “tampoco se ha informado quienes tendrán derecho a postular y acceder, ni si será por una sola vez o por varios meses (…). Conocemos lo mismo que usted, el titular del anuncio y esta situación no solo se repite en Valparaíso, sino que en otras comunas del país”, sostuvo, además les solicitó a los ciudadanos de la comuna de Valparaíso no concurrir al ‘plan’ porque “se expondrán innecesariamente”.

“Entiendo que a algunos y algunas les moleste que le digamos al Gobierno que lo hace mal. También hemos reconocido cuando han existido acciones positivas y siempre le hemos dicho al presidente, a los ministros, al intendente, a los seremis que tenemos toda la disposición a trabajar en conjunto”.

“Cuando se hicieron los primeros anuncios, junto a otros municipios hicimos una serie de propuestas para evitar que esto sucediera. No se nos escuchó, pero volveremos a insistir y no nos cansaremos en proponer”, concluye el edil.

Recién esta mañana, el intendente Felipe Guevara acotó que en el caso de la RM serán entregadas 1,8 millones de cajas, que serán distribuidas “casa a casa”. Las cajas comenzarán a ser repartidas "en la medida que la industria pueda proveernos", añadió el intendente. No hay fecha definida, aunque dijo que espera que sea dentro de esta semana.

Desconocimiento generalizado

Consultados por El Mostrador, desde la AChM también aseguraron que se enteraron por cadena nacional de la entrega de estas cajas. En esa línea, desde la Municipalidad de La Pintana también dieron cuenta que no han tenido ninguna información adicional: “Nosotros no hemos recibido ninguna orientación sobre cómo se van a distribuir esas cajas de mercadería, esas ayudas, sin embargo, para nuestra comuna es de gran ayuda, puesto que cualquier cosa que tenga que ver con un aporte a la alimentación de los vecinos más vulnerables es positivo (pero) todavía no recibimos ninguna orientación sobre el lugar y momento de la entrega”, contaron a este medio.

Respecto al contenido de las cajas tampoco hay claridad. “No sé qué van a contener las cajas que anunció La Moneda, pero en el caso nuestro - Las Condes - son cajas que permiten a 2 personas una alimentación del orden de 20 días a 1 mes aproximadamente y contiene azúcar, harina, fideos, aceite, porotos, etc”, manifestó al alcalde de Las Condes Joaquín Lavín a Canal 13.

“Creo que lo que el Gobierno está pensando es algo bastante parecido, se habló de 2 millones y medio de cajas y en Chile hay 5 millones de hogares, por lo tanto, lo que están pensando es llegar a casi la mitad de los hogares, incluso el presidente habló de llegar a parte de la clase media”, advirtió Lavín.