Senador Lagos Weber por caso de Rabindranath Quinteros: "No fue correcto, no se siguió el protocolo"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) consideró que "no fue correcto" lo ocurrido con su par del Partido Socialista (PS) Rabindranath Quinteros, quien a la espera del resultado de un test para detectar el coronavirus -que posteriormente dio positivo-, incumplió los protocolos y tomó un vuelo desde Santiago hasta Puerto Montt.

"Creo que lo que ocurrió no fue adecuado, lo digo derechamente. Él ha dado explicaciones, está actuando de oficio el Ministerio Público. Él se va a someter a la investigación, dijo que lo iba a hacer", dijo Lagos Weber en entrevista con Radio Pauta.

"La autoridad sanitaria ha sido clara respecto a aquellos que están a la espera de un resultado del examen. Deben tomar todas las medidas necesarias para en la eventualidad que les dé positivo, no haber eventualmente perjudicado a terceros", agregó.

"Eso ya está hecho, no fue correcto. No se siguió el protocolo. No cabe más interpretación", sentenció.

Tras conocerse la noticia, el senador se defendió y sostuvo que "desde el inicio de la pandemia en marzo he asistido de manera regular todas las semanas al Congreso Nacional para cumplir con mis tareas legislativas y funciones propias en mi calidad de vicepresidente, por lo que semanalmente me traslado desde la ciudad de Puerto Montt, donde vivo, hasta Santiago y Valparaíso".