“Seguramente lo hace con la plata de las pesqueras”: diputado Espinoza arremete contra Sauerbaum (RN) por la entrega de cajas de alimento con su foto

Canastas de alimentación dirigidas a las personas con menos recursos fueron las que distribuyó el parlamentario por Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), en dicha región, aunque con un leve y polémico detalle: una controvertida fotografía de él, adherida en ellas.

Ante este acto, surgieron críticas en el ámbito político. Según el diputado Fidel Espinoza (PS), el "parlamentario RN está atentando contra la legislación electoral” y calificó como “un acto reprobable y vergonzoso estar usando una pandemia para hacerse publicidad. Aquí se está usando el hambre de la gente para ganar votos”. En tono irónico, añadió que “seguramente lo hace con la plata de las pesqueras” en alusión a financiamiento de la ayuda.

El diputado PS también expuso que "lamentablemente son estas actitudes las que ensucian la política, ya que por personas como estas la gente no le cree al congreso. Yo espero que la mesa de la Cámara tome medidas en este caso", acusó el legislador.

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe, quien el fin de semana pasado repartió harina en Chillán, según dijo adquirida con gran parte de su sueldo, indicó que “hay que ser muy cuidadoso con la ayuda en tiempo de hambre. El límite entre la ayuda y el uso electoral es muy delicado”.

“Yo prefiero ser criticado por dar”

En su defensa, Sauerbaum manifestó que “si no hago nada, me van a criticar que no hice nada, porque la crítica es que los diputados reciben mucha plata y qué hacen con esa plata. Ahora, nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para llegar a más gente. Entonces, vamos a estar expuestos a crítica permanente”.

“Yo prefiero ser criticado por dar, ser generoso y solidario a ser criticado por estar en mi casa viendo en la tele como la gente está pasando hambre”, añadió.

Consultado sobre las motivaciones de su campaña, Sauerbaum sostuvo que “lo hice para que la gente sepa que las cajas son donadas por mi persona y no hay recursos públicos, ni recursos de municipios, sino que son un esfuerzo individual y por eso lo he hecho, justamente para alejar las dudas de donde vienen los recursos”.

“Hay una necesidad y demanda de los dirigentes sociales de cada junta de vecinos y los municipios no han dado abasto para cubrir. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con personas particulares, agricultores que nos donaron arroz, harina, cebollas, papas y hemos comprado en supermercado, más barato afortunadamente, y yo he comprado de mi bolsillo para poder suplir la necesidad de la gente”, enfatizó.

En esa línea, el parlamentario por Ñuble aclaró que “prefiero que me critiquen por ser generoso, si alguien está buscando la pequeñez y la pequeña ventaja, yo me quedo con el agradecimiento de la gente”.

Incluso, el diputado confesó que realizará la entrega de estas cajas “hasta que lleguen las del Gobierno”.