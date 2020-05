Ansiedad presidencial juega mala pasada a La Moneda: los intentos del Gobierno para enmendar los errores del anuncio de las cajas de alimentos

La promesa de la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos y productos esenciales se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno, que a tres días del anuncio todavía está dando explicaciones de cómo operará la distribución y definiendo a cuentagotas los detalles de la compleja maquinaria logística para hacer efectiva esta ayuda para los sectores vulnerables en esta pandemia.

Para el columnista Carlos Peña, el episodio es un reflejo más de la “ansiedad presidencial” que caracteriza a Sebastián Piñera, y se suma a otros traspié del manejo de la crisis, como el haber proclamado hace algunas semanas la “nueva normalidad”.

“El apuro presidencial —primero fue la nueva normalidad, este domingo el anuncio de las canastas familiares— arriesga abrir un peligroso abismo de desilusión entre la buena noticia y los amargos días que han de transcurrir para que se realice…”, señala el rector de la Universidad Diego Portales en una columna en El Mercurio.

El abogado añadió que “el Presidente se apresuró a dar la noticia sin hacer matiz alguno y sin reparar que el anuncio de algo que comenzaba a prepararse (sin advertir que se estaba apenas preparando) sería confundido con un anuncio de veras, con la noticia de algo que comenzaría pronto”.

Cabe recordar que el Gobierno en primera instancia se limitó a hacer el anuncio, sin dar detalles de cómo sería el reparto de las cajas, provocando aglomeraciones en municipalidades de gente preguntando por la mercadería. Esto, sumado a las protestas de pobladores en El Bosque, obligó al Presidente a entregar una declaración el lunes señalando que las canastas serían distribuidas casa a casa desde fines de esta semana, junto a un llamado a la "tranquilidad y comprensión" a la ciudadanía.

Sin embargo, quedaron varias interrogantes en el aire, como el papel que cumplirán los municipios, que se enterraron por televisión del anuncio. En el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde es panelista semanal, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín interpeló al Gobierno, señalando que “es obvio que los que realmente sabemos quiénes son los barrios y las personas que de verdad necesitan (la ayuda) son los alcaldes. Yo llamo al Gobierno los alcaldes tenemos que ser socios en esto. Si vas a la comuna, las personas que mejor van a saber a quiénes le tiene que llegar la caja, es el alcalde, con sus concejales y con su equipo”.

Reparto vía municipios

A tres días del anuncio presidencial, otro alcalde, como el edil de Renca Claudio Castro, confesó hoy en Radio Duna que “no tenemos mayor información y detalle de cuándo comienza, el criterio de distribución”.

Sin embargo, el Gobierno intentó cerrar ese flanco, cediendo a los llamados de los municipios. De acuerdo con lo informado este miércoles por el presidente la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), el intendente metropolitano, Felipe Guevara, les comunicó que "vamos a ser los municipios, van a ser los alcaldes, las alcaldesas, los funcionarios municipales, quienes repartan las cajas".

"Se nos va a asignar un número -que entiendo es bastante importante- de cajas por comuna y vamos a tener que priorizar barrios vulnerables, y en esos barrios vamos a hacer un barrido. Vale decir, aquí no va a ser un tema de que tú tienes tantos puntos en la ficha, del registro. Es el barrio completo o la unidad vecinal es la que va a recibir este beneficio (…) a los barrios donde vamos a estar llegando son barrios que han sido duramente golpeados por la pandemia", dijo Delgado en Radio Cooperativa.

"El intendente me decía que esto (las 2,5 millones de cajas) corresponde a 10 meses de la venta de una de las cadenas más grandes de supermercados de Chile, entonces, obviamente que la logística es muy grande", aseveró.

Sin embargo, aún no hay claridad sobre el tema de las fechas. Poniéndose el parche antes de la herida, el intendente Guevara advirtió ayer que “esto no va a pasar en un día ni en dos días”, argumentando que “es un proceso que tiene que ver no solo con la capacidad de distribución sino también con la capacidad de producción, hoy día no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería y, por lo tanto, las distintas instituciones que van a ser proveedores tienen que producir eso".

Hoy, matizó sus dichos, señalando que "estamos trabajando para partir el fin de semana, apenas las tengamos (...) a más tardar el día lunes".

Con todo, las dudas subsisten y el alcalde de Renca lo graficó así: “No existe la capacidad física para hacer una entrega así en los tiempos que la urgencia requiere (…) Mi preocupación tiene que ver con la capacidad logística para entregar 2,5 millones de cajas y la angustia y ansiedad se genera”, dijo.

Planificación post pandemia

Más allá de la entrega de las cajas, en el tintero quedan otros temas. El alcalde Delgado advirtió que el beneficio será "por una vez" por lo que es necesario “hacer una planificación post pandemia".

“Esto soluciona momentáneamente el tema, pero la gran pregunta y la gran incertidumbre que tienen en general las familias chilenas es qué va a pasar en el mediano y largo plazo con la economía, con su antiguo trabajo, con sus antiguos ingresos, van a poder seguir soportando la carga, el Estado no va a poder seguir haciéndolo permanentemente", añadió.