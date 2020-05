Alfredo Moreno dio positivo en examen de COVID-19 y es el primer contagiado del gabinete  

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó que dio positivo en el examen de COVID-19, y se convierte así en el primer integrante del gabinete de Sebastián Piñera en contagiarse del coronavirus.

“He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, informó el secretario de Estado vía Twitter.

Moreno añadió que “tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”.

El titular del MOP es el primer ministro del Gobierno en contraer la enfermedad, ya que hasta ahora otros de sus colegas solo habían cumplido cuarentenas preventivas por haber estado en contacto con personas contagiadas.