Mañalich no cede: ministro insiste en “nueva normalidad” y casos de Covid-19 se disparan a nuevo peak de 4.895 casos

Mientras el ministro de Salud Jaime Mañalich insiste en el concepto de la “nueva normalidad”, pero esta vez acotada a algunas ciudades, un nuevo récord en el número de contagios por Covid-19 reportaron este lunes las autoridades del Ministerio de Salud. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza informó que en las últimas 24 horas (hasta las 21:00 horas del domingo) se registraron 4895 casos, mientras la cifra de fallecidos por coronavirus fue de 43.

Con esta actualización, las cifras totales desde el inicio de la pandemia son: 73.997 casos, 29.302 recuperados y 761 fallecimientos.

El balance correspondiente a las últimas 24 horas se produce luego que el ministro Mañalich volviera a insistir en el concepto de "nueva normalidad", al señalar que algunas ciudades del país donde ya finalizaron las medidas de restricción por el coronavirus ya se encuentran en esta etapa.

"Varias ciudades que han tenido brotes importantes han sido capaces de ver la luz al final del túnel y salir de estas medidas, y quedar con una suerte de nueva normalidad", dijo el ministro de Salud en entrevista con Radio Cooperativa.

En esa línea, la autoridad destacó el caso de Punta Arenas. Señaló que esa ciudad del sur del país "tuvo el brote más importante de Chile". En ese sentido, explicó que "ellos tuvieron una cuarentena de cinco semanas, durísima, con cordón sanitario, con restricciones muy severas de tránsito. Esa cuarentena pasó, y si uno va a hoy día, en la práctica, están en una nueva normalidad".

El secretario de Estado aseguró que en la actualidad "la gente anda en la calle, en la plaza, el comercio está abierto, por supuesto andan con mascarillas, se cuidan, la autoridad sanitaria está vigilando los nuevos casos, y hay un testeo intensivo de laboratorio. Eso es lo mismo que ha ocurrido en Osorno, donde la situación fue durísima también, en Chillán, en Temuco, Padre Las Casas, Talca, Arica".

Es en ese contexto que Mañalich rechazó las críticas hacia este polémico concepto. "(El Presidente) ha dicho lo que corresponde: hay que prepararse para una nueva normalidad, y está llegando en forma heterogénea al país de acuerdo a cada situación epidemiológica".

"Situación de normalidad post brote agudo"

Consultado al respecto durante la entrega del balance diario del Covid-19 en Chile, el ministro reiteró que la nueva normalidad es un “concepto ampliamente usado en el mundo en los lugares que han pasado -esperemos- lo peor de esta pandemia y recuperan ciertas libertades y actividades que antes no podrían realizar”.

“En la práctica, en las ciudades o regiones que mencioné están viviendo una situación de normalidad post brote agudo de Covid, por eso en esta ciudades ya no tienen limitaciones de libertades, ya no tienen cierre de comercio, sí mantienen medidas muy importantes de carácter general, como distanciamiento social, cierre de cines y discotheque, no plantean por el momento abrir”, añadió.

A juicio del titular del Minsal, “lo que está ocurriendo es lo más sano, que en la medida que las restricciones a las libertades de las personas disminuyen ya no son necesarias en tal intensidad estas regiones y ciudades van recuperando algo que asemeja, que es un pálido espejo de lo que era la normalidad antes de la crisis del Covid entendiendo -insisto, una vez más- que todo esto es frágil y que no podamos volver atrás a tomar medidas restrictivas”.

"Nadie es infalible"

Ayer domingo, Jaime Mañalich también defendió el llamado que hizo el Presidente Sebastián Piñera a la "nueva normalidad" en el ciclo de conversaciones "En Persona", del Instituto Chileno Racional de Empresas (Icare), transmitido por Emol TV. "Hay que entender que nadie es infalible. Creo que la expresión del Presidente de la República en el sentido de decir 'nos estamos preparando para una nueva normalidad' fue una expresión adecuada para el momento que vivíamos. Los hechos después lo contradijeron".

Incluso, argumentó que en ciudades como Aysén "es el momento" de hablar de nueva normalidad. "En mi opinión, efectivamente, ¿cuál es el sentido que Aysén no tenga clases? Tiene que haber mucha gente infectada al lado mío, esa es la única manera (de contagiarse), o tengo que andar en Metro, qué sé yo. En Aysén, en una escuela rural o en algún poblado de la región de Magallanes e incluso en Punta Arenas, ¿es el momento de hablar del retorno a alguna normalidad? Es el momento".

Finalmente, sostuvo que "yo entiendo que estamos en Santiago y miramos todo desde la perspectiva de Santiago, pero si uno mira Chile, Arica ya terminó con el problema y estoy seguro que Antofagasta va a terminar muy luego. En cada uno de esos lugares hay que diseñar, y perdón que lo diga, un traje a la medida de retorno paulatino y seguro a una nueva normalidad. ¿La cosa va a demorar en Santiago? Va a demorar mucho más porque tenemos un brote muy difícil".

Sin mea culpa

El llamado a nueva normalidad que hicieron personeros del Gobierno el mes pasado fue duramente criticado por diversos sectores, los que incluso lo atribuyen al alza de contagios por coronavirus de las últimas semanas.

Sin embargo, tanto Mañalich como Piñera descartan que dicho concepto haya tenido algún nivel de influencia en este aumento de contagios, quitándole piso a las declaraciones del fin de semana de la vocera de Gobierno Karla Rubilar, quien manifestó en entrevista con La Tercera que "uno lo puede considerar un factor, pero no puede decir que la razón de la tasa de contagio de la Región Metropolitana sea debido exclusivamente a eso".

Consultado al respecto, el Presidente Piñera sostuvo que "el aumento de los contagios obedece en primer lugar a un fenómeno mundial".