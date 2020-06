Desbordes replica a quienes “rasgan vestiduras” con el retiro de fondos de la AFP: "Me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite”

"Me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite que no ve lo que pasa con la clase media". Así replicó el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a las reacciones que hubo en el Gobierno y en Chile Vamos a su propuesta de analizar el retiro del 10% de fondos de las AFP para ir en ayuda de las familias afectadas por los estragos del Covid-19.

Ayer, tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como los timoneles de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe y de Evópoli, Hernán Larraín Matte, respectivamente, salieron al paso de los dichos del timonel RN. “Es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, dijo el jefe de la billetera fiscal, argumentando que abrir la puerta a un retiro de fondos previsionales creará un problema a futuro dañando los ahorros de los cotizantes.

Pero Desbordes no bajó la guardia y esta mañana reiteró sus dichos. “Soy leal con mi Gobierno, pero hay temas que hay que poner sobre la mesa sí o sí. Si no somos capaces de ver lo que está pasando con miles de familia de clase media que no les llega ningún otro beneficio, por Dios es peligroso estar cerrando los ojos a eso, cómo no entenderlo, la verdad es que me cuesta. Hay sí desconexión", indicó en entrevista con Radio ADN.

El presidente de RN comparó la respuesta que ha recibido con su propuesta al proyecto de alternativa al postnatal de emergencia que ofrece el Gobierno, y que contempla recurrir a los fondos del seguro de cesantía acogiéndose a la ley de Protección del Empleo. "Cuando rasgan vestiduras ayer porque planteo externalizar el tema del 10% (de los fondos de pensiones), y al mismo tiempo me dicen que no pueden los trabajadores tocar sus propios ahorros, y en este otro caso, le estamos diciendo usen sus ahorros (a los madres y padres), porque no hay más plata fiscal, la verdad es que no logro entender por qué en un caso sí y en otro no", indicó.

Los socios de Desbordes tampoco compartieron sus dichos. Para su par UDI, Jacqueline van Rysselberghe, “la idea no va en el sentido correcto, creo que es una mala solución vestir un santo desvistiendo a otro”.

Sobre todo porque “hace poco se llegó a un acuerdo transversal donde se generaron fondos públicos de cerca de 12 mil millones de dólares. Entonces, si hay plata disponible, no debe haber ninguna razón para que la gente tenga que sacar su plata”, según dijo a La Tercera.

Por su parte, el líder de Evópoli, Hernán Larraín Matte sostuvo que “la propuesta de obtener esos recursos a costa de las pensiones de los trabajadores es injusta”. Según el dirigente, “lo solidario es recurrir a impuestos generales y deuda pública. De eso se trata el #AcuerdoCovid”, aludiendo al pacto económico social al que llegó el Gobierno con las comisiones ampliadas de Hacienda del Congreso.

Ante esto, Desbordes indicó que “yo no estoy pidiendo cambiar o meterle mano al acuerdo, ni tensionar el acuerdo pero la única manera que encuentro sobre la mesa -que no me gusta, porque ojalá no tocáramos los fondos de pensiones- la única manera realista que hay hoy día para enfrentar el hambre para hoy es esa, no encuentro otra", recalcó.

Además, replicando al presidente de Evópoli, Desbordes dijo que “cuando veo la respuesta que me hace Hernán Larraín a mí me asusta un poco, veo que no entiende qué está pasando con sector de la clase media o es querer negarlo".

Tras las declaraciones del líder de RN, Larraín Matte señaló a Emol que "yo espero más de Mario Desbordes que descalificaciones personales. Subamos el nivel del debate y dejemos el efectismo de lado". En este sentido, insistió en que "lo fundamental hoy es honrar el acuerdo covid, hacer propuestas que lo potencien y no ponerlo en riesgo. Busquemos soluciones responsables para la clase media, cuidando las pensiones de los trabajadores".