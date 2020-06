Retiro de fondos AFP divide las aguas en RN: bancada ratifica que es una opción y Allamand sostiene que es “un regalo de plata a personas que no lo necesitan”

La idea de retirar un 10% de los fondos previsionales para que la clase media pueda hacer frente a los estragos económicos que ha provocado la pandemia divide las aguas a todo nivel. Incluso en Renovación Nacional, partido donde su timonel Mario Desbordes se ha mostrado abiertamente partidario de que se trata de una iniciativa que no debe descartarse.

Desbordes ha tenido el apoyo de algunos diputados de la bancada, pero hay “pesos pesados” dentro de la colectividad que han salido públicamente a bajarle los humos a esa opción. Uno de ellos es el senador Andrés Allamand, quien le dio un portazo a la idea, bajo el argumento de que propiciar el retiro de los fondos sería “un regalo de plata a personas que no lo necesitan”.

Entrevistado en "Estado Nacional" de TVN, el otrora -y derrotado- precandidato presidencial sostuvo que “una persona, que sea un profesional joven, que tenga 30 años y que tenga en su fondo 20 millones de pesos, y al lado hay una persona que tiene 60 años, que tiene los mismos 20 millones de pesos, y que en definitiva van a tener la misma, comilla, ayuda. Es decir, en una situación en donde tenemos que ir a ayudar a la gente que lo necesita, voy a decirlo en forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan".

La frase de Allamand sobre el retiro de los recursos llama la atención porque días atrás declaraba que “los fondos de la AFP son de los trabajadores y en esta emergencia lo lógico es que el Estado los ayude”. Lo que no llama la atención es que se oponga a una idea de Desbordes, tomando en cuenta que durante la semana anunció que se jugará por la lista opositora a su conducción en las próximas internas, acusando al actual timonel de tener “una orientación equivocada”.

La posición de los diputados

Sin embargo, este lunes, Desbordes, junto a varios diputados de la bancada, ratificaron que el retiro de fondos es una opción concreta para ir en ayuda de la clase media, aunque la prioridad la tienen medidas como subsidio de arriendo, créditos blandos costo cero para el pago de dividendos y transferencias directas de fondos vía programas sociales.

“Lo del 10% estamos abiertos a estudiarlo, en la medida que no exista otra posibilidad. Así lo hemos dicho. Y queremos poner otras posibilidades sobre la mesa”, dijo el timonel RN.

Desbordes insistió en que “habiendo otras alternativas sobre la mesa como los créditos blandos, las transferencias de fondos, el apoyo para los hipotecarios o para los subsidios de arriendo, obviamente preferimos esas alternativas. Coincidimos con que eso se va a estudiar. Hay una propuesta que han planteado algunos parlamentarios de la comisión de Hacienda, pero siempre en el entendido de que sería deseable que no se use y sería final, final, si no hay algo antes”, agregó el diputado.

En la misma línea, el diputado Sebastián Torrealba sostuvo que “existen otras herramientas anteriores”, por lo que el retiro de fondos de pensiones tiene que ser la “última” opción, una idea ratificada por otros de sus colegas.

Para el diputado Pablo Prieto, parlamentario por el Maule, “lo del 10 por ciento estamos abiertos a estudiarlo, en la medida que no exista otra posibilidad, y así lo hemos dicho. Y queremos poner otras posibilidades sobre la mesa por eso es que presentamos estas alternativas que van en directo beneficio de la clase media”.

A su turno, el diputado por Coronel, Leonidas Romero sostuvo que “lo del 10 por ciento lo vamos a estudiar, en la medida que no exista otra posibilidad. Así lo hemos dicho. De hecho, presenté un proyecto de resolución en abril pasado, donde solicito al Presidente de la República que patrocine con suma urgencia un proyecto de ley que modifique transitoriamente el Decreto Ley N° 3.500, o en su defecto, que patrocine una ley de carácter excepcional, y con esto permita que los afiliados a AFP’s, puedan retirar un monto para poder cubrir insumos básicos, pero queremos además, poner otras posibilidades sobre la mesa que van en directo beneficio de la clase media”.

Más enfático, el diputado Andrés Celis criticó a quienes se oponen a la idea de discutir el retiro de fondos previsionales. A juicio del parlamentario,“hoy en nuestro país hay una desconexión total entre el Chile real, el país donde uno se encuentra con personas de clase media en cada esquina, con aquel otro Chile que entre cuatro paredes o en un segundo piso de La Moneda, hacen análisis sin reflexionar que existe ese gran segmento denominado clase media, que está recibiendo el duro golpe de la cesantía producto de la pandemia del COVID-19”