IFE extendido versus cuarto retiro: diputados RN emplazan al Gobierno a que “no llegue tarde” otra vez, pero La Moneda mantiene el suspenso

Los tiempos políticos van por un carril y los del Gobierno por otro. Pese a que se trata de una semana clave para la tramitación del cuarto retiro de fondos de las AFP, el Ejecutivo aún mantiene el suspenso respecto a la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a los llamados que se hacen cada vez más urgentes por parte de los parlamentarios de la coalición para adoptar una decisión a la brevedad.

“Vamos a evaluar esta semana las distintas alternativas para el IFE”, dijo esta mañana en entrevista con Radio Duna el vocero de Gobierno Jaime Bellolio, reflejando así que el Ejecutivo no ha tomado una decisión al respecto en este tema, que fue analizado en el comité ampliado de hoy en La Moneda.

En la cita en Palacio, los presidentes de los partidos oficialistas insistieron con el tema, tal como lo señalaron los timoneles de Evópoli, Andrés Molina, y de la UDI, Javier Macaya. Pero La Moneda no puso ninguna fecha sobre la mesa, lo que incrementó el nerviosismo en las filas oficialistas, donde hicieron un llamado de advertencia para que el Gobierno no llegue tarde nuevamente.

“El Gobierno partió mal la semana. Teniendo la oportunidad de anunciar la extensión del IFE hasta diciembre y frenar así el cuarto retiro, prefiere seguir con la incertidumbre. El Ejecutivo no aprendió la lección, cuarta vez que llega tarde, pareciera que se está esforzando por hacer las cosas mal”, indicó el RN Tomás Fuentes, uno de los cercanos al abanderado oficialista Sebastián Sichel.

El tono de Fuentes fue compartido por algunos de sus colegas. Para Camilo Morán, “el tema es muy claro, si el Gobierno no extiende el IFE hasta diciembre con un incentivo al empleo, nos vemos en la obligación de aprobar el cuarto retiro de fondos. El tema es así de simple: necesitamos la definición del Ejecutivo y que no llegue tarde nuevamente”, dijo.

Tras el comité político en La Moneda, los timoneles de los partidos oficialistas coincidieron en señalar que el Gobierno está trabajando en el tema. “Espero que en los próximos días tengamos un anuncio por parte del Gobierno que es lo que todo Chile Vamos le hemos venido solicitando hace algunas semanas”, dijo el Evópoli, Andrés Molina. En cuanto a plazos, el diputado dijo que “ojalá antes del miércoles”.

En tanto, el presidente de la UDI Javier Macaya si bien evitó fijar plazos, puso presión al Ejecutivo, señalando que el tema es de exclusiva responsabilidad del Gobierno, porque no debe pasar por el Legislativo.

“Los tiempos son los del Ejecutivo que tome esta definición, esta es una discusión, que a diferencia de otras, no es legislativa, es una discusión que en los términos como quedo concebido el IFE le corresponde al Ejecutivo tomar esta definición y esperamos que la tome prontamente, no Ies queremos fijar un plazo, pero es importante que la tome”, indicó.

Macaya también añadió otro elemento, al señalar que “si hay una prórroga del IFE no es necesario el cuarto retiro”. Y en este punto fue enfático en garantizar que –a diferencia de otras votaciones- esta vez no habrá fisuras en el gremialismo, porque el que se desmarque pone en riesgo su candidatura a la reelección.

“Los diputados de la UDI van a votar en contra del cuarto retiro. Los presidentes de los partidos tenemos que tener en la mira siempre como votan nuestros diputados sobre todo en tiempos de inscripción de candidaturas parlamentarias”, añadió.

Para Molina, lo clave es que más allá del tema de tiempos, el “Gobierno está armando una batería de ayuda” con el objetivo de que las personas que están buscando trabajo “se emplee tranquilo, que se emplee en forme formal porque no va a ser castigado”. Vale decir, va a seguir manteniendo beneficios y que” la gente no tenga la lectura de que consiguiendo empleo se le va a castigar, no va a recibir la ayuda”.

La misma idea la expresó Macaya, quien apuntó que “es muy relevante la prórroga del IFE no significa en ningún caso ningún impedimento para recuperar el empleo, no es incompatible con el empleo formal”.