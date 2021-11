Gustavo Toro y el desmantelamiento de las narcorredes de Aguilera en San Ramón: “Hemos despedido cerca de 500 personas, que eran contratas fantasma”

Dos meses lleva en el cargo el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), quien reemplazó a Miguel Ángel Aguilera tras ganar en las últimas elecciones. Hoy, Aguilera -quien se convirtió en un símbolo de la narcopolítica en el país- está en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

Tiempo suficiente para que Toro realizara un balance de sus primeros meses de gestión, en conversación con El Mostrador en La Clave. Dos meses que se pueden separar, según lo relatado por Toro, en dos bloques: uno en donde ordenó la casa y otro en donde comenzó a poner en marcha sus propuestas en beneficio de los vecinos de San Ramón.

"Ha sido complejo el escenario. Fuera de lo normal lo que está ocurriendo en San Ramón, primero porque hay un daño patrimonial tremendo. El hecho de que se hayan gastado el presupuesto municipal en el mes de julio y nos hayan dejado cinco meses sin poder tener plata para poder trabajar, realizar gestiones, colaborar con los vecinos. Es un daño tremendo. Pero además tiene que ver con lo precario y las condiciones que tenemos que enfrentar la gestión. Y eso implica en la tecnología, en internet, en el daño que se ha hecho, principalmente en no tener ya los medios suficientes para prestar un buen servicio a los vecinos de San Ramón. Y llama la atención, por supuesto, la cantidad de personas que fueron contratadas en un momento y que lamentablemente no prestaban servicios a la municipalidad. Hoy día ya hemos despedido cerca de 500 personas. Esas personas muchas nunca trabajaron, eran contratas fantasma y por supuesto que tenían remuneraciones altas y utilizaron el municipio para beneficios personales", comenzó señalando.

Según Toro, lo más difícil del primer mes "fue empezamos a instalarnos. Yo creo que nos gastamos un mes completo en instalarlos. Ese instalar va de las cosas más sencillas, desde ordenar una oficina, sacar los ratones que están muertos en la oficina, las botellas de alcohol, las fichas de militante de partido, banderas, limpiar paredes, limpiar pisos; cuestiones que nos permitan poder trabajar, habilitar los computadores y habilitar habilitar algunos servicios, cosas muy sencillas y básicas que uno espera que estuviesen en cualquier oficina. Eso nos demoramos un mes entero. Por supuesto que entre medio hemos tenido que enfrentar a todas las desvinculaciones, que son muchas verdaderas bandas criminales y que nos han venido a atacar, nos han insultado, nos han tratado de agredir en varias oportunidades, hemos tenido que venir hasta el auxilio de la fuerza pública para poder solicitar que desalojen oficinas públicas, toda vez que no se quieren ir, y los despedimos, como corresponde".

"Después tuvimos un segundo mes que el que llevamos ahora, donde ya empezamos a avanzar. En este mes hemos estado limpiando la comuna. Tenemos un problema tremendo con la basura. Cuando llegamos habían 400 micro basurales y es una comuna que tiene 7 kilómetros cuadrados. Entonces el impacto es tremendo. San Ramón es una de las comunas más pequeñas en territorio, pero una con una cantidad de habitantes muy alta. Estamos cerca de los 90 mil habitantes para 7 km cuadrados. Entonces 400 micro basurales es tremendo. Entonces hemos estado limpiando. Yo mismo me pongo un overol, nos ponemos a recoger basura los fines de semana y le estamos pidiendo apoyo a los vecinos y a los funcionario. Lo último que hemos estado haciendo fuertemente es organizar a las distintas oficinas, direcciones, para darle un sentido y orgánica a nuestro municipio, porque cada oficina funcionaba como le parecía mejor y ahí es donde nos hemos gastado harto tiempo, en mejorar las condiciones y también en mejorar también los servicios. Hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en el área de Salud, estamos atendiendo los días sábado, estamos atendiendo hasta la 8 de la noche los servicios de salud. Estamos con un plan especial de atención en las tarde noche para las personas que no pueden ir a los servicios de salud durante el día porque trabajan. El otro día me decía un papá 'usted no sabe la alegría de poder acompañar a mi señora al control pediátrico', son cuestiones que de verdad son muy significativa y que para la gente humilde no están al alcance. Entonces a eso hay que llegar", añadió.

Toro también dijo que cuando era concejal era difícil fiscalizar: "Cuando uno es concejal la verdad es que tiene acceso a cierta parte de información. Con un tope, porque si bien es cierto está la tecnología, está el Internet que nos permite a través de Transparencia, solicitar y revisar en la página de la municipalidad. Pero en San Ramón eso no ocurría. No se informaba, no se subía ni actualizaba la plataforma. Entonces no teníamos la información correcta. Pero también se ocultaba mucha información. Aquí parecía que todo estaba diseñado para cometer delitos de una manera bastante fraudulenta y que pasara lo más inadvertido posible. Yo creo que en mucho colaboró la prensa en esto, gracias a los programas de televisión que hicieron investigación, gracias a ustedes que pusieron el tema como un escándalo -y hay que recordar que después de San Ramón empezaron a surgir los escándalos en distintos municipios- esto no hubiera surgido".

"Uno como concejal está bastante limitado también, pero aún así uno empieza a cruzar puentes, empiezan a ver de una u otra manera que hay cosas que no funcionan, empiezas a pedir información, hay información en línea y se empieza a dar cuenta que empiezan a ver cosas bastante extrañas. Y ahí es donde fue mi gestión de concejal de denunciar a la Contraloría de solicitar auditoría. Y la Contraloría, en definitiva, termina dictaminando (sobre) la contratación de narcotraficantes, el problema que había con la compra y la adquisición de inmuebles del ex alcalde y todos los problemas que de una u otra manera hoy día estamos pagando el pato, que tiene que ver principalmente con aprovechar los recursos públicos. Yo digo una cuestión que es muy importante, que a diferencia de las comunas del sector oriente, que por supuesto también condeno el robo y el mal uso de los recursos, aquí yo creo que hay un doble daño y un doble daño porque aquí los recursos son para la gente más pobre. Y por dios que cuando se roban la plata de los pobres, la calidad de vida se perjudica tremendamente, porque no podemos tener mejores servicios de atención de salud, no podemos mejorar las calles, no podemos mejorar los espacios públicos, incluso la calidad de vida se ve perjudicada. Mucha gente me ha dicho que ha perdido familiares por no tener los médicos, por no tener los medicamentos, entonces tiene que ver con eso. Cuando se roban en comunas poderosas, probablemente el impacto a la gente no es tan perjudicial como en comunas más pobres, donde el 90% de las personas dependen de los servicios públicos. Entonces es tremendamente condenatorio lo que ha ocurrido en la comuna de San Ramón".