En Comunes sacan los trapitos al sol: diputada Claudia Mix revela que advirtió en julio las “incongruencias” en gastos de campaña de Karina Oliva

El caso de Karina Oliva ha provocado un verdadero terremoto en la interna del partido Comunes. El mismo día en que Ciper reveló que 7 colaboradores de la campaña a la Gobernación Metropolitana de Oliva emitieron boletas por 137 millones de pesos, el presidente del partido, Jorge Ramírez renunció a su cargo en la colectividad.

A esto se suman otros hechos, como la suspensión de la militancia de la hoy candidata a senadora, además de la apertura de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público por el eventual delito de fraude de subvenciones.

Pero lo cierto es que si bien la noticia generó un remesón en el mundo político, con críticas desde todos los sectores por las faltas a la probidad y transparencia, la diputada Claudia Mix dijo este viernes en el matinal Mucho Gusto que ya había advertido a la dirección de Comunes sobre ciertas "incongruencias" en la rendición de cuentas de la campaña a la Gobernación Metropolitana.

La parlamentaria -que va a la reelección por el distrito 8- explicó que "en julio hice una exposición en el Consejo General, donde no solo planteé mis diferencias políticas si no que además al revisar el balance del partido, que no conocía, me encontré con estas diferencias e incongruencias".

"Habían contrataciones que no se sostenían. Incluso en el informe de Ciper aparece nombrada una persona que se llama Marcelo Riffo, que fue también parte de las cosas que observé en la rendiciones de la candidaturas que rinde el partido, del primer proceso de las candidaturas. Ahí aparece esta persona rindiendo más de 12 servicios, entre boletas y facturas en el balance del partido. A esta persona la cuestiono públicamente ahí en el consejo y los emplazo a decir qué especialidades tenía que es capaz de prestar servicios directos al partido", dijo Mix.

La diputada señaló que "hace meses venía manifestando mis diferencias internas, siempre lo manejamos a nivel interno el manejo de recursos y decisiones administrativas (...) hicimos llegar una carta a la dirección pidiendo un balance porque me sonaba que habían muchas inconsistencias, y pedimos tanto la renuncia del presidente como de la tesorera del partido".

"Efectivamente nosotros no sabíamos ni conocíamos el detalle de rendiciones y manifestamos nuestra molestia e incomodidad, donde damos argumentos políticos de las decisiones tras las elecciones de mayo, donde se apoyó más a Karina, por lo que hicimos ver el daño político que le hacía al partido esa decisión", complementó.

Claudia Mix sostuvo que cuando presentó este tema en el Consejo General, "nuestra presentación no tuvo mucho eco", pero señaló que "para todos fue sorpresa" los antecedentes presentados por Ciper, porque "no manejamos las rendiciones por candidato, por lo que nos dejó muy impactados".

"Mi crítica es bastante clara y la sostengo hace meses, nuestras observaciones fueron al balance donde pedimos mucha información que nunca se entregó. Lamentablemente, al interior de los partidos se generan lotes internos entonces se cuadran tras una postura, donde una postura minoritaria pierde y yo perdí ahí. No hubo otra vía para hacer ver nuestra molestia y disconformidad. Nos chutearon con las elecciones. Para estar en política hay que elevar los estándares, de los partidos, de militancias y de candidatos. Voy a dar todo por el proyecto porque es superior a las Karinas Olivas y los (Jorge) Ramírez", concluyó la parlamentaria.