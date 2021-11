Desintegración de Chile Vamos deja al sector a merced de Kast

Si José Antonio Kast abre más o menos su programa - vapuleado de principio a fin- o si deja, sin más, entrar al oficialismo para ganar la segunda vuelta y compartir un potencial gobierno, es finalmente un tema secundario, porque más allá de las exigencias que públicamente se van a presentar esta semana para intentar marcar diferencias y mantener una identidad propia (RN y Evópoli) lo que está claro, y nadie ha puesto en duda, es que teniendo al frente a una izquierda comandada por Gabriel Boric, y secundada por el Partido Comunista, el tener más o menos poder en la toma de decisiones, es algo que se puede conversar con el pasar del tiempo.

Donde sí se instaló la incertidumbre, es en el futuro inmediato de una coalición que quedó a la deriva luego de no sólo haber perdido frente a un movimiento en formación y que logró desangrarlos hasta dejarlos fuera de la carrera presidencial, además, se quedaron sin su “líder”, quien a minutos de asumir su derrota anunció que dejaba la vida pública, una forma más de evidenciar el nulo feeling que existió entre su propuesta, su comando, y el ideario del sector que buscó representar. De esta manera, y sin un mástil de dónde sostenerse, cada uno de los partidos correrá su propia suerte en un eventual pacto político, que nadie es capaz de calcular al día de hoy.

De esta forma, y divididos respecto de cómo enfrentar en el corto plazo el objetivo primario de llegar al gobierno -más allá de los intentos que buscarán mantener cierta identidad para no perder a su electorado- Chile Vamos tal como se conoce, quedó a total merced de un caudillo de extrema derecha, con vínculos con el Vox español, que los ninguneó constantemente, que los calificó de entreguistas , de derecha blanda y que les salió competir palmo a palmo en la carrera por la Cámara de Diputados, mordiendo a sus propios electores.

El más perjudicado fue la UDI, a quien la desangraron por la derecha, lo que obligó tempranamente a la directiva a tener que soltar las amarras y dar vía libre a sus militantes que prefirieron dejar su promesa pactada en primera vuelta, y fotografiarse con el líder del Frente Social Cristiano. Fue tal el daño identitario que les propinó José Antonio Kast, que semanas antes de la elección, sus dirigentes le pidieron insistentemente a Sebastián Sichel que diera señales de acercamiento con el movimiento que corrió por fuera de Chile Vamos, una situación que no tuvo dos lecturas, y que apuntó a dar por desechada desde temprano su apuesta presidencial oficial. No por nada, su presidente y secretaria general, Javier Macaya y María José Hoffmann, no dudaron en entregar sus primeras impresiones al lado del ganador de las elecciones del 21 de noviembre.

Quienes tiene aún mucho que resolver, son los sectores que dicen representar a un electorado más liberal, que apunta al centro, y que no comparte las consignas de la extrema derecha. Misión compleja, reconocieron transversalmente, puesto que el hecho de plegarse a su campaña, indudablemente que los va a desdibujar en un amplio margen considerando los duro y estricto de las posturas del sector ganador.

Y es que más allá de que el abanderado del Frente Social Cristiano haya reiterado en varias ocasiones durante las últimas semanas de que su programa no está escrito en piedra, - una forma elegante de aceptar que no alcanza para convocar ni convencer al arco oficialista- aquello no borra que de sentarse en la misma banca, se les enrostrará ser parte de un proceso encabezado por un ferviente defensor de la dictadura, que pone en cuestión a los condenados por delitos de lesa humanidad -como el emblemático Miguel Krassnoff Martchenko, que cumple condena por más de 700 años- y que habla de contener la inmigración a través de la construcción de una zanja, o eliminar el Ministerio de la Mujer, por nombrar algunos. Todas propuestas que van en contra tanto del ideario social cristiano, como le gusta posicionarse a RN o de un liberalismo moderno, que venía a refrescar al sector, como intenta hacerlo Evópoli.

Además, esta derecha que no comparte ni los mínimos comunes con el mandato del republicano tendrá que hacerse cargo de arrastrar un programa económico cuestionado de príncipe a paje, y que Kast promete no soltarlo. En su discurso de cierre, el ex UDI, puso énfasis en su apuesta de bajar los impuestos, una estrategia que tiene nerviosos a todos, puesto, sin micrófono abierto, reconocen transversalmente la inviabilidad del proyecto y el riesgo que significa para la economía del país.

Una vez consumada la derrota de Sebastián Sichel -a quien apenas lo mencionaron de pasada los partidos que sostenían su candidatura- el presidente de RN, Francisco Chahuán, calificó el día como histórico, e intentó marcar terreno señalando que buscarán una cuerdo programático, donde se le abra espacio a un partido que es de “centroderecha”. De Todas formas, y tal cual lo han hecho todos los partidos de la coalición, dejaron en claro que están en la vereda del frente de “comunismo”, despejando todo tipo de dudas respecto del apoyo al candidato de la extrema derecha.

En RN convocaron a un consejo general y esta mañana sostendrán una cita extraordinaria con el comité político, que es el que define qué camino tomar, en la interna existe división en torno a cómo dar el paso, aquello quedó reflejado en la determinación que tomaron en la misma instancia la noche anterior a la elección, donde se definió que el partido no iría a saludar a Kast en caso de ganar.

En el caso de Evópoli, también están divididos en la interna respecto de cómo acercarse sin entregar señales equivocadas a su electorado, lo que tampoco está en duda, es que se plegarán de igual manera, todo bajo el fantasma de la “extrema izquierda” como repitieron varios de los consultados.

Uno de los grandes temores que existen en sectores alejados de José Antonio Kast, es el de la propuesta de confluir todos en un mismo partido, siendo que la estructura actual ya no aguanta más, pero aquello, saben en RN y Evópoli, los obligaría a un nivel de mimetización que “muy probablemente” termine por dejar de representar a un electorado al que le prometieron una visión que corre en camino opuesto hacia donde promete avanzar el sector del republicano y potencial Presidente.

Por último, y aunque pasarán día para reconocerlo, pero se sabe, hay grupos que lo van a sacar en cara, el fracaso del proyecto político de Chile Vamos que se vio derrotado primero en una primaria, y luego en las presidenciales.