Suman y siguen críticas del norte a Interior: gobernador de Antofagasta califica como “desgobierno” papel del Ejecutivo en la crisis migratoria

Siguen las críticas de gobernadores regionales a la labor liderada por el Gobierno -representado por el ministro del Interior Rodrigo Delgado- para intentar combatir la crisis migratoria en el norte de Chile. A las efectuadas por Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota, ahora se sumaron las del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Díaz acusó que desde el Ministerio del Interior se han reducido las políticas en torno al control de los ingresos ilegales por pasos no habilitados. "Nosotros tenemos dos grandes problema que no son similares, uno es el problema de la migración y otro es un desgobierno. La verdad es que no hemos tenido autoridades desde el nivel central que hayan logrado controlar los proceso migratorios, aquí lo que se requiere es que se establezcan sistemas adecuados de control en la frontera, que se detecte cuáles son los antecedentes con los que se está ingresando", dijo Díaz.

"Ha existido un desgobierno y lo que tenemos que hacer es ver como ordenamos los procesos migratorios.”, dijo y apuntó que dentro de las medidas que se necesitan es un adecuado control de fronteras y la detección de antecedentes de quienes ingresan al país.

En esa línea agregó que con Interior se logró una coordinación que permitió implementar "albergues provisorios para tomarles PCR, para tomarles antecedentes a los migrantes y saber dónde iban". Sin embargo, denunció que "eso funcionó más o menos bien hasta enero, desde ahí nosotros hemos visto una ausencia de este tipo de políticas".

Por tal motivo, emplazó a la administración liderada por el Presidente Sebastián Piñera a que "deben gobernar hasta el último día y tienen que recuperar estas acciones".

Sobre la marcha en contra de la migración convocada para el día de hoy en Antogafasta, Díaz pidió no agredir a los ciudadanos extranjeros: "Uno tiene el derecho a manifestarse, pero tiene que hacerlo que respeto y con resguardo de que no podemos agredir a otras personas, por la responsabilidad de las autoridades que no hicieron su trabajo".