Senador Macaya (UDI) emplaza a Ossandón por criticas en la elección de la presidencia del Senado: "Esto no se trata de una persona, lo importante es lograr un acuerdo de gobernabilidad"

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se refirió a la situación que se vivió en la elección del nuevo presidente del Senado, que terminó con el parlamentario del Partido Socialista, Álvaro Elizalde como cabeza de la testera luego de llegar a un acuerdo entre la UDI y Evópoli con la coalición de izquierda y centro izquierda.

Esta situación molestó bastante al senador, José Manuel Ossandón, quien era la carta de Renovación Nacional para asumir la presidencia.

"No tenemos ni el Gobierno, en la Convención no nos escuchan, en la Cámara de Diputados cuatro años y aquí se le ha regalado el Senado, que era el último bastión que teníamos para tener una oposición concreta. Algunos senadores que me han antecedido hablaron que uno tiene que ceder en las conversaciones. Por supuesto que tiene que ceder, pero hay que participar en las conversaciones", indicó en la sesión.

Ante esto, Macaya precisó que "para nosotros lo se que generó hoy, obviamente a RN no lo dejó conforme. Pero creemos que es importante poner las cosas en su lugar, aquí no se trata de una aspiración en particular, como es el caso del senador Ossandón, que se ponía sobre lo que era la opinión de los senadores de la coalición, lo importante es poner acá un acuerdo de gobernabilidad por Chile".

"El Senado tiene que jugar un rol de contrapeso a malas decisiones que se pueden tomar desde otros poderes del Estado, para nosotros (UDI, Evópoli) era importante tener esta reflexión, tenemos una mesa que no solamente esta compuesta por Álvaro Elizalde, sino que también esta Luz Ebensperger y en esa perspectiva creemos que el acuerdo de gobernabilidad en el Senado que permite que Álvaro Elizalde sea el presidente, pero que el próximo año sea un miembro de Chile Vamos me parece el acuerdo que espera Chile de su clase política ", agregó.

Al ser consultado si había que dramatizar lo que se vivió en la mañana, el parlamentario enfatizó en que "hay que conversar".