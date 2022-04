Autozancadillas de ministra Izkia Siches ponen en jaque su capital político

En medio de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra del Interior, Izkia Siches, tuvo que salir al paso y pedir disculpas al exministro Delgado tras asegurar que durante el gobierno de Sebastián Piñera, un vuelo de migrantes expulsados del país, habían retornado a Chile con todos sus pasajeros.

"Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron a Venezuela, retornó con las mismas personas, y nosotros no teníamos idea. ¡con todos los pasajeros expulsados!", afirmó Siches ante la perplejidad de los parlamentarios.

"Quiero desde ya señalar, que si nosotros hiciéramos eso, sería portada de La Segunda el mismo día. Mis felicitaciones al gobierno anterior porque tuvo la capacidad de tapar esto con tierra, porque es algo gravísimo, con la cantidad de recursos", indicó.

Luego de estas declaraciones, diversas exautoridades del gobierno anterior, entre ellas el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien descartó la información e instó a Siches a entregar los antecedentes de su denuncia, tales como las fechas del vuelo o la lista de pasajeros del mismo.

"Descarto absolutamente los dichos de la ministra Siches en comisión de seguridad de la Cámara y le solicito que transparente ahora los antecedentes concretos de su denuncia, fecha del vuelo y nómina de pasajeros que habrían vuelto a Chile", manifestó.

A raíz de esto, la ministra Siches tuvo que salir al paso y pedir disculpas por sus dichos, haciendo alusión a que emitió "información incorrecta".

"Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano, pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y a su equipo", indicó.

Pero esto no quedó ahí, ya que el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, hizo hincapié en la gravedad de las declaraciones de Siches, anticipando que lo sucedido amerita una acusación constitucional.

"Me parece gravísimo. Creo que no corresponde para una ministra de Estado ir a mentir a la Cámara de Diputadas y Diputados. Es algo grave que se tiene que discutir", señaló. "Nosotros tenemos que ser críticos, por eso no descartamos una acusación constitucional. Es algo grave que debemos evaluarlo y estudiarlo. Creo que amerita una acusación así", agregó.

"Lamentablemente es reiterado el hecho de pedir disculpas. Se han cometido muchos errores en estas pocas semanas de gobierno", concluyó.