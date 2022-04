RN espera que "no neutralidad" del Gobierno sobre la CC "sea para ordenar a su coalición"

Miembros de Renovación Nacional (RN) se refirieron durante esta jornada a las palabras expresadas por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien señaló que el Gobierno no estará neutral ante lo que suceda en la Convención Constitucional. El conglomerado se mostró "sorprendido" ante estos dichos y esperan que desde el Ejecutivo "ordenen" a su coalición.

Fue precisamente el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien se refirió a los dichos de la titular del Interior en El Mercurio, indicando que "nos hemos encontrado con la sorpresa de que el Gobierno ha anunciado que no será neutral frente al proceso convencional constituyente. Nosotros esperamos que esa no neutralidad sea para ordenar a su propia coalición y tener una mínima posibilidad de tener una Carta Fundamental que sea una casa de todos y no de algunos pocos".

También te puede interesar:

"Esperamos que este llamado a la no neutralidad, no signifique efectivamente que funcionarios públicos van a hacer campaña por algunas de las opciones y en particular la del Apruebo", complementó el senador a Emol.

Ante la no neutralidad del Gobierno, el líder de RN espera que "sea una invitación a su coalición y entender que tenemos que recomponer el pacto social y eso implica necesariamente tener una Constitución que sea una casa donde quedan todos".

El principal juicio de Chahuán, es que este apoyo del Ejecutivo "no le hace bien al proceso constituyente, donde hay una mínima posibilidad todavía de que la Constitución sea una casa donde quepan todos y pareciera el Gobierno estar empeñado en no ordenar a su propia coalición y seguir insistiendo en una Constitución de unos pocos, que representa unos pocos y no a todos los chilenos".

En tanto, la diputada RN, Catalina del Real, manifestó que "le hace mal a Chile que un Gobierno, que un Presidente hable hoy que se va a involucrar directamente en un proceso eleccionario".

El secretario general de RN, Diego Schalper, también se refirió al tema, cuestionando la neutralidad del Ejecutivo: "¿Va a significar que van a intervenir electoralmente, qué empezarán con campañas para llamar por alguna postura política (...) Cuesta entender a este Gobierno".

Además, puntualizó en que "ojalá que lo vayan clarificando en este punto, porque sería extremadamente grave que el Gobierno se transforme en un activista de algunas de las posturas del Plebiscito de salida".