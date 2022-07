Ministra Yarza reitera sus dichos sobre futuro de isapres: "No quedarán abandonados de un día para otro"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, salió aclarar los dichos del director nacional del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, quien señaló que las isapres "desaparecerán del mapa de la seguridad social" con la iniciativa del Fondo Universal de Salud impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Frente a este escenario, la titular del Minsal expresó en 24 Horas que "nosotros nos hemos reunidos con la organización de isapres y con las organizaciones de clínicas, y lo que nuestro programa señala y lo que le hemos planteado a esas organizaciones, es que la reforma que nosotros queremos y ese sistema universal que nosotros queremos es un sistema que se debe ir construyendo paso a paso".

También te puede interesar:

Yarza recalcó que que estarán sosteniendo reuniones para asegurar a las isapres y sus afiliados, una vez que se imponga el Fondo Universal de Salud, para que no estén abandonados "de un día para otro".

"En ese camino paso a paso que tenemos que dar, los incumbentes, aquellos que participamos del sistema de salud hoy, somos parte de las conversaciones. Me parece que para las isapres también tenemos un camino y no va a ser nada en desplome. Aquí no hay actos mágicos de que un día para otro cambian las cosas, esto es un proceso y así lo hemos imaginado", sostuvo.







La secretaria de Estado puntualizó en que todos los actores serán importantes a la hora de dar paso a un nuevo sistema de salud, pero "más relevantes aún son las personas y nosotros vamos a cuidar no sólo a las personas que están en el Fondo Nacional de Salud con medidas que estamos tomando, sino que también tenemos que cuidar a las personas que están en las isapres".

Finalmente, indicó que "así que nadie va a quedar ni abandonado ni los cambios son de la noche a la mañana. Son conversados, progresivos, paulatinos, paso a paso y con los incumbentes, por cierto".