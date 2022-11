Karol Cariola pide no utilizar al PC de excusa para incumplir la palabra empeñada ni justificar pactos con la derecha

Tras semanas de discusión la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, optó por dar un paso al costado y bajó su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados. En una entrevista con La Tercera, la diputada expresó que no estaban las condiciones necesarias para que un miembro de su partido postulara a presidir la corporación, al tiempo que llamó a otras colectividades que están fuera del oficialismo a que sinceren su posición política y no utilicen a su colectividad como excusa para justificar su velado tránsito a la oposición.

"Consideramos que no era correcto que el PC ni ninguna de sus militantes fuera sujeto de acoso permanente, de misoginia desatada, de violencia política en las redes sociales y también desde personeros de distintas organizaciones (...). Fueron varias situaciones que nos llevaron a la reflexión de que no estaban las condiciones para que el PC mantuviera esta candidatura", sostuvo Cariola.

"No lo considero una derrota, tengo una diferencia en eso con usted. Lo que acá hubo fue una decisión política responsable a raíz de un veto político expresado por parte de otras fuerzas políticas. Quiero recordar que este acuerdo se tomó el 11 de marzo de este año, donde finalmente tuvo como primera consecuencia la presidencia de Raúl Soto (PPD), que lamentablemente pareciera ser fue una de las primeras personas que instigó y generó diferencias al interior del acuerdo administrativo. Varios parlamentarios, entre ellos el diputado (René) Alinco, lo salieron a denunciar. Espero que eso no sea así y él lo ha negado públicamente", agregó.

Además, puntualizó que en la decisión el Gobierno ha jugado un rol "vinculado a contribuir al acercamiento y al diálogo de las fuerzas políticas oficialistas. Pero de ninguna manera el gobierno ha jugado un rol en la definición".

Pacto con el PDG y la DC

Al momento de anunciar la baja de su candidatura la parlamentaria apuntó a "excusas" por parte de la DC y el PDG para cumplir el acuerdo administrativo con el oficialismo, sin embargo, expresó "no creo que fue un error" el pacto acordado en marzo.

"Fue una decisión de ese momento, porque fue la correlación de fuerzas que había. Y uno entiende que la política es dinámica y que puede haber cambios en la correlación, pero a lo que nosotros no estamos dispuestos es que se nos use como excusa o caballito de batalla para enmascarar ese cambio de decisiones. Si un partido político quiere irse a la derecha, en vez de pactar con la centroizquierda y el oficialismo, están en su derecho, es su decisión, pero que lo digan con todas sus letras, que no nos usen como excusa para incumplir la palabra que empeñaron", manifestó.

"Nos hemos enterado de que (el PDG y la DC) sí están dialogando hace bastante tiempo con otros sectores políticos y que incluso se fragua un posible acuerdo con la derecha. Frente a eso, nuestra actitud fue en coherencia con que nos interesa la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y se resguarde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pueda tener un espacio de coordinación con quien conduzca la mesa de la Cámara. Nosotros no íbamos a permitir ser utilizados como excusa del quiebre de un acuerdo o del incumplimiento de la palabra", añadió.







Además, agregó que "no tengo ninguna duda que hay personas a las que les incomoda que digamos las cosas de frente o de manera tan honesta (...). Así es como fui electa parlamentaria y no solo fui electa, sino que obtuve la primera mayoría nacional del país. Nadie podría acusar al PC de ser doble estándar y de enmascarar lo que piensa".