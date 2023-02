Gobierno ratifica postura a favor de mejor regulación en la industria forestal tras incendios, pese al malestar de la Sofofa

Este viernes, desde Quillón, en la Región de Ñuble, y en el contexto del despliegue del Gobierno para la implementación de medidas de ayuda temprana y anuncios sobre la reconstrucción en las zonas afectadas por incendios, el Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre la necesidad de plantear una regulación "distinta" de la industria forestal, en relación a la responsabilidad que algunos le han atribuido a esta industria, por las plantaciones de monocultivo.

Según dijo el Mandatario, "he planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con respecto a la industria forestal, una regulación distinta. Hoy estamos todos abocados en conjunto a combatir la emergencia, sector público y privado, pero tiene que haber una regulación que permita establecer todas las prevenciones (...) Tenemos que generar todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y disminuir el nivel de riesgo, y en eso, el sector privado y el público tienen que trabajar de consuno".

Pero el llamado del Presidente Boric a propiciar un "debate de una mejor regulación" en esta materia provocó el inmediato malestar del mundo empresarial, representado en la Sociedad de Fomento Febril (Sofofa), que a través de un comunicado tildó de "improcedentes y fuera de contexto" los dichos del jefe de Estado, e hizo un llamado a "cuidar las confianzas en momentos en que se requiere unidad" y recordó el aporte de la industria forestal en el combate de incendios.

La asociación gremial que preside Richard von Appen llamó a las autoridades de Gobierno a tener "altura de miras" respecto a la situación, advirtiendo que “lo que corresponde en estos momentos es trabajar unidos (…) para controlar cuando antes la situación y evitar comentarios que lo único que hacen es dañar la confianza que el país requiere para enfrentar estas trágicas circunstancias”.

En ese contexto, otra voz emergió desde La Moneda para respaldar los dichos del Mandatario. Se trata del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en medio de su despliegue en la Región de la Araucanía planteó que "no me cabe cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se pueda prevenir, se haga”.

Al respecto, el titular de Economía agregó que "la industria forestal es una industria importante para el país y también lo son otras industrias, otras vocaciones y otros intereses en las regiones con los cuales tiene que haber una relación armónica”. Declaraciones que emergen después de que el delegado presidencial de la Región de la Araucanía, José Montalva, informara que Grau será a partir de ahora el ministro de "enlace" en la zona", en reemplazo del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que volverá a Santiago.

Consultado por el motivo del cambio, Montalva aseguró que "es porque tenemos que ir profundizando materias económicas, tenemos que ir trabajando. Al ministro Jackson lo vieron desplegado en terreno (...) y le faltó una o dos de las comuna afectadas, pero tuvo un conocimiento absoluto de lo que pasa y estoy seguro que desde Santiago tiene una capacidad muy grande de poder responder, porque ha recogido lo que pasa en terreno, lo que sienten las familias". Además, y según detalló, "con la llegada del ministro Grau no solo me están conversando algunos gremios que están interesados, el ministro nos dice que lo primero va a ser conversar con los gremios, los actores para ir creando los instrumentos que sean a la medida que la región necesita".