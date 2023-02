Gobernador Díaz descarta que haya casas quemadas en Coronel tras reactivación de focos, pero advierte que "eso no significa que no puedan haberlas en el futuro"

En el marco de la situación actual de incendios forestales que azotan a la zona centro sur del país, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), sostuvo una nueva reunión para evaluar la emergencia y abordar la reactivación de dos focos en Coronel y Tomé, región del Biobío.

En ese sentido, el gobernador de la región antes mencionada, Rodrigo Díaz, quién participó de la instancia, descartó la existencia de viviendas quemadas en la comuna de Coronel. No obstante, advirtió que eso no significa que no pueda haberlas en las próximas horas.

"No hubo casas quemadas en la comuna, pero eso no quiere decir que no puedan haberlas en el futuro. Tenemos un fuego vivo, probablemente en horas de la tarde, la zona de Patagual va a ser la más compleja", reparó la autoridad del Biobío.

Cabe destacar que la reunión se produjo en medio de la reactivación de siniestros forestales en el sector de Santa Ana, comuna de Coronel; y en El Cortijo, en la comuna de Tomé. De momento, se han reportado tres viviendas dañadas en el Guayo y otras cuatro en Lebu.

Ministra Tohá entregó balance de la situación

La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó un nuevo balance sobre la situación de incendios forestales en el país, informando que se reactivaron con fuerza durante la madrugada de este sábado en las regiones del Biobío y La Araucanía.

En concreto, la titular de Interior detalló que, actualmente, existen 256 incendios forestales; 151 controlados y 67 en combate. Además, aclaró que "no es que tengamos más incendios en combate que días anteriores", sino que, "de esos, algunos tienen posibilidad de avanzar hacia zonas muy pobladas, por eso el foco estará en esos lugares".

En ese sentido, la secretario de Estado comentó que el Gobierno tiene puesta la atención en dos focos principales: El Cortijo y Santa Ana.

"En el caso de El Cortijo, tanto por el lado del sector, como por el lado de Parra, se activó muy fuertemente el fuego en el día de ayer, tuvimos viviendas afectadas, tenemos catastradas tres, es muy probable que estos números se alteren durante este día y eso concentró despliegue de personal para llegar a las zonas de más población", cerró Tohá.