“Bruto”, pero “con todo respeto”: el cruce entre ministro Elizalde y Felipe Kast en el Senado

En medio de la comisión de Seguridad del Senado, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, tuvo un intercambio de palabras con el presidente de dicha instancia, el senador Felipe Kast (Evópoli).

La situación ocurrió cuando el titular de la Segpres, que participaba de la instancia, solicitó argumentar una precisión contenida en el proyecto de usurpaciones. En ese momento, el senador de La Araucanía hizo caso omiso a la petición y continuó con la votación.

Tras el hecho, Elizalde le dijo “bruto”, a lo que Kast le replicó: “¿Me dijo que era un bruto?”, “Sí, como no vamos a poder conversar”, respondió el secretario de Estado. Ante esto, el legislador de La Araucanía le reclamó que “cuando usted reitera su argumento tres veces con un ánimo completamente de dilatar y soberbio a mí no me parece”.

“Por favor, ministro, usted era colega nuestro, le pudo que respete el reglamento, estamos en votación”, agregó Kast, presidente de la instancia, recordándole al titular de la Segpres que hasta hace poco se desempeñó como senador e incluso presidió la Corporación.

Cabe destacar que la ley de Usurpaciones, que terminó siendo despachada por la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación; ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

