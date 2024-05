Subsecretario de las FFAA asegura que “se investigará hasta el final” muerte de conscripto en Putre

E l Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein Silber, arribó esta tarde a la Guarnición de Ejército de Arica, con el fin de encabezar el comité de crisis que se constituyó el sábado pasado, tras la muerte del soldado conscripto Franco Vargas Vargas, luego de una marcha de instrucción de soldados adscritos al Servicio Militar Obligatorio, a 4 mil metros sobre el nivel del mar entre las localidades de Pacollo y Putre, además de la internación de 4 soldados de ese misma Brigada Motorizada “Huamachuco” en Arica y Santiago, con cuadros respiratorios y digestivos graves, dos de los cuales se encuentran con ventilación mecánica por la acción agresiva de 2 bacterias.

Frente a esta grave situación, el subsecretario dijo que “vamos a llegar hasta el final, porque es muy importante la transparencia, la claridad hacia la ciudadanía, porque son conscriptos que, la gran mayoría, están haciendo su servicio al país. Por lo tanto, es muy importante que el Gobierno y las otras instituciones del Estado respalden la labor que están haciendo estos conscriptos”.

Sobre las medidas que se encuentran en curso, confirmó el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el mando y en los instructores en torno a la muerte del conscripto y otro sumario sobre la causa de muerte de éste por acto de servicio, situación que afirmó “es muy importante por ciertos beneficios que pudiera recibir”. Asimismo, señaló que el Ejército derivó los antecedentes a la Fiscalía Militar para que inicie la investigación sobre estos hechos.

Eidelstein indicó que debido a problemas que se han presentado en el Servicio Militar Obligatorio a lo largo de su historia, se han producido cambios y que, precisamente, “cuando se analice lo que pasó en esta oportunidad, es probable que haya algún tipo de cambios”.

El subsecretario encabezó una jornada de evaluación del Comité de Crisis junto al Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana Oteíza, el comandante en jefe de la Sexta División de Ejército, general de brigada, Rubén Castillo Herrera; la secretaria regional ministerial de Salud, Marta Saavedra García; y el subdirector médico del Servicio de Salud Jorge Becerra Tapia; además de oficiales generales destacados en la región de Arica y Parinacota. Al finalizar la jornada, manifestó que no descartaba realizar una visita a la brigada de Putre.

Dos bacterias

La seremi de Salud, Marta Saavedra confirmó que la causa de muerte del soldado Franco Vargas Vargas fue un infarto agudo al miocardio y descartó que este caso tenga relación con los 2 conscriptos graves y los 41 que se encuentran en aislamiento.

Por otro lado, el subdirector médico del Servicio de Salud Jorge Becerra Tapia, confirmó que desde el sábado permanecen internados con ventilación mecánica 2 soldados en condición “crítica pero con evolución favorable”, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Noé.

Uno de ellos será trasladado en un avión ambulancia al Hospital Militar de Santiago en las próximas horas, luego de lograr su estabilización. Mientras que el segundo, aún mantiene una condición crítica, ya que requirió además diálisis por la afectación de sus riñones y se espera que mañana pueda evolucionar, lo que permitirá su aerotransporte a la capital.

En el parte médico entregado, se confirmó el hallazgo de la bacteria Escherichia coli en uno de los soldados internados, mientras que en el otro se detectó Streptococcus pyogenes, la que pudo ser contraída a través de una herida cutánea, la que le provocó necrosis y dificultades en la movilidad en una de sus piernas.

Aislamiento

La seremi de Salud, Marta Saavedra explicó que también hubo otros 41 soldados que presentaron afecciones respiratorias y digestivas del mismo regimiento, razón por la cual fueron trasladados desde Putre hasta Arica y se dispuso su aislamiento en el cuartel Fontecilla de esta ciudad, condición que se mantendrá hasta su total recuperación.

“Ellos no están en un aislamiento por una enfermedad infecciosa, están en un proceso de recuperación de un estado gripal. Dentro de los virus que hemos identificado y que corresponden a influenza y rinovirus y que circulan en esta fecha. Estamos esperando que termine su ciclo gripal, han tenido súper buen manejo y estarían ya próximos a terminar los 5 días de su estado gripal”, afirmó.

La autoridad sanitaria confirmó que dispuso la realización de un muestreo en alimentos y agua, para determinar las posibles fuentes generadoras de las bacterias registradas en los 2 soldados que aún se encuentran graves.

“No es comparable con Antuco”

El comandante en jefe de la Sexta División de Ejército, general de brigada Rubén Castillo, confirmó que todo el procedimiento en torno a la marcha de instrucción que le costó la vida al conscripto, “están en evaluación”.

La autoridad castrense confirmó que los soldados conscriptos que fueron destinados a Putre, no tenían exámenes especiales de altura geográfica, tal como se les aplica a los trabajadores del sector minero que se desempeñan en campamentos situados sobre los 3 mil metros de altura. Sin embargo, reconoció que al personal de planta sí les efectúan este procedimiento y “debería ser” su aplicación en caso de que los conscriptos sean nuevamente trasladados a Putre.

Sin perjuicio de ello, validó el entrenamiento aplicado con los conscriptos, afirmando que “todo entrenamiento que tiene diseñado el Ejército, conociendo las condiciones atmosféricas y de altura en Putre y Pacollo, se organiza un sistema de entrenamiento progresivo donde no son sometidos a condiciones extremas iniciales. Esto ocurrió en la primera semana posterior a una semana de aclimatación. Por tanto, la rigurosidad, la magnitud del entrenamiento que en ese momento era básico, independiente a las condiciones en que se efectuó, nos lleva a evaluar qué ocurrió, a buscar aquellas medidas que se adoptaron y buscar lecciones aprendidas”.

Castillo descartó que este caso sea comparable a la tragedia militar de Antuco, el general dijo que “esto no se parece y no es posible compararlo con la tragedia. Primero porque se tienen otras condiciones de las cuales no me voy a referir”.

Agregó que, por ahora, lo primero es recomponer la salud de todos los conscriptos antes de retomar el entrenamiento en Putre. Al respeto, dijo que una vez que culmine el peritaje sanitario de la alimentación y el agua que era suministrada en la brigada de Putre, se evaluará la pertinencia de reiniciar el entrenamiento en altura. Mientras, tanto, aseguró, el contingente de conscriptos se mantendrá en Arica realizando su instrucción en las distintas unidades militares, hasta no tener una evaluación médica y sicológica para decidir su continuidad en el servicio militar.

INDH pide informes

Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que ofició al Ejército de Chile y a la Seremi de Salud local para conocer los detalles que rodean el fallecimiento del conscripto Francisco Vargas Vargas, ocurrido el pasado sábado 27 de abril, quien se encontraba realizando el servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, de la VI División de Ejército.

El oficio del INDH apunta también a conocer el estado de salud de otros 45 jóvenes de la misma unidad militar y sobre aquellos que fueron hospitalizados en Arica y Santiago, además si se ha permitido el contacto con sus familiares. Dentro de la solicitud de información planteada por el INDH al Ejército, “se requiere conocer qué medidas se habrían tomado para evitar el congelamiento y la posible ocurrencia de afecciones respiratorias, teniendo en cuenta que el ejercicio militar en cuestión se habría llevado a cabo en el altiplano, en específico en la comuna de Putre, donde la oscilación térmica es considerablemente alta y que las bajas temperaturas, durante la noche, están en torno a los 0° Celsius”.