Expresidente Lagos tilda como “error” apoyo entregado a Ravinet para Consejo Constitucional

El expresidente Ricardo Lagos afirmó que “yo nunca he dicho que hay que apoyar a alguien distinto que a Natalia (Piergentili). Eso no se ha dicho, se han sacado conclusiones por una foto que, tal vez, fue inoportuna respecto al tiempo en el cual se hizo”.

El expresidente Ricardo Lagos tildó como “un error” haber entregado su apoyo al exministro Jaime Ravinet, hoy candidato al Consejo Constitucional por Chile Vamos. Tras la aclaración, mostró su respaldo a la presidente del PPD, Natalia Piergentili, quién justamente diputará un cupo con Ravinet para el organismo.

“Yo nunca he dicho que hay que apoyar a alguien distinto que a Natalia. Eso no se ha dicho, se han sacado conclusiones por una foto que, tal vez, fue inoportuna respecto al tiempo en el cual se hizo, pero a partir de eso creo que debemos ser capaces a disentir y entender que en política hay adversarios y no enemigos”, declaró el exmandatario.

También te puede interesar:

“Fue un error hacerlo en el momento que lo hice, pero esas declaraciones las he hecho muchas veces, ¿Qué piensa de los que colaboraron en su gobierno? Y lo digo, uno mejor que otros”, complementó. Las declaraciones se dan luego de un video publicado desde la campaña de Ravinet, donde Lagos destacaba al exministro, lo que no fue bien recibido en el PPD.

“He reflexionado por qué ha pasado esto. Yo nunca dije que hay que votar por alguien, siempre he dicho que hay que votar por quien está a mi lado. Siempre, eso no se discute”, afirmó el exjefe de Estado luego de reunirse con Piergentili.

“Yo no le puedo dar el apoyo a un candidato de una lista que, para mí, son adversarios políticamente; muy legítimos, pero son adversarios”, insistió Lagos, quien había asegurado con anterioridad que Ravinet había sido “un colaborador leal en mi gobierno”.

Cabe recordar que, tanto Jaime Ravinet como Natalia Piergentili competirán por uno de los cinco cupos que entrega la región Metropolitana para el Consejo Constitucional, cuyas elecciones se realizarán el próximo domingo 7 de mayo, contando con voto obligatorio.