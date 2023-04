Alfredo Moreno: “No hay país que pueda recibir más de un millón de personas y seguir como si nada”

El exministro de Relaciones Exteriores de Chile afirmó en Al Pan Pan que la crisis migratoria en la región tiene su origen en Venezuela y Haití, y que no hay una solución perfecta para abordarla. Alfredo Moreno señaló que Chile y Perú enfrentan la misma situación, con una gran cantidad de migrantes que han tenido que caminar miles de kilómetros en busca de una vida mejor. También destacó que es difícil para cualquier país recibir un millón o más de migrantes y continuar con normalidad. Según el exministro, el continente ha sido poco claro sobre lo que sucede en el país de Nicolás Maduro, que a su juicio es la principal causa de la crisis migratoria en el continente.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó esta semana el estado de emergencia en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar los controles ante la llegada de migrantes, la mayoría de los cuales salieron de Chile. Los militares apoyarán a la policía en los cruces limítrofes con Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia en una crisis que se extiende por todo el continente, donde la acción militar es solo la punta del iceberg.

Los síntomas de lo que denominó “una enfermedad” que tendría sus orígenes al norte de la región fueron abordados por el exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio. En conversación con Mirna Schindler, el también exministro de Desarrollo Social y del MOP afirmó que la situación en Perú es fácil de entender, ya que “es la misma que tenemos en Chile”. Ellos, mencionó, tienen un millón y medio de venezolanos que han migrado, mientras que nosotros tenemos cerca de un millón de personas con las mismas dificultades que han tenido que caminar miles de kilómetros, en lo que considera un drama humano enorme.

Según Alfredo Moreno, seguramente las dos cancillerías van a resolver la situación más puntual, sin embargo, cree que “si nos quedamos en la casuística, no vamos a entender el problema de fondo”. A su juicio, “el problema es mucho más serio”, ya que Chile está comenzando a proteger mejor sus fronteras y lo mismo está haciendo Perú. “El problema, en realidad, no son solo los síntomas, la enfermedad se encuentra varios miles de kilómetros al norte, en Venezuela, Haití y otros lugares”, sentenció el exministro de militancia independiente y cercano a la centroderecha chilena.

Para el excanciller, es obvio que es muy difícil para los países de la región poder enfrentar esto. “No hay un país que pueda recibir un millón o un millón y medio de personas y pueda continuar la vida como si no pasara nada”, manifestó, junto con señalar que esto ha pasado en Europa y en Estados Unidos, donde “ni siquiera esos países ricos son capaces de atender todas las situaciones que se producen, incluyendo muertes en el Mediterráneo”. “No hay una solución perfecta”, dijo.

Consultado por las causas de la crisis migrante, Alfredo Moreno plantea que podemos hacer mucho más, no obstante apunta que “el continente ha sido muy poco claro con lo que sucede en Venezuela, que ha sido la principal causa de esto”. “Tenemos cerca de siete millones de venezolanos que no pueden vivir en su país, que prefieren caminar miles de kilómetros con sus hijos en brazos, adultos mayores, mujeres embarazadas, para buscar un lugar donde tal vez las cosas puedan ser mejor”, reflexionó el exsecretario de Estado, para quien el centro del problema, sin menospreciar la emergencia, es lo que sucede en Venezuela.

“Muchos años de malas políticas han destruido económicamente y socialmente ese país, además de los problemas políticos, con una persona que se ha eternizado en el poder (Nicolás Maduro). Y, aparte de eso, con adversarios que tienen que irse del país, han convertido a Venezuela en un país pobre que no puede dar trabajo a las personas”, comentó el exministro Moreno, recalcando que no es un país que no tenga recursos, ya que en su momento fue el país más rico de la región.

De todas formas, Alfredo Moreno también repasó la situación en suelo nacional. “Los sistemas en Chile, tanto sociales como de trabajo, no están dándole a esas personas lo que vinieron a buscar”, agregó. Además, se refirió a la situación en Perú, que a su entender ha avanzado mucho económicamente, pero “las políticas son un desastre”.