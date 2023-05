Caso Sierra Bella: Hassler asegura que nunca se negó existencia de teléfono institucional

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sostuvo en una carta publicada en sus redes sociales que el acta publicada por La Tercera no corresponde a la que ella firmó junto a los demás funcionarios municipales, que entregaron sus dispositivos y bases de datos de correo electrónico a la Policía de Investigaciones.

La alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler (PC), descartó el haber negado el uso de un teléfono institucional a la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la indagatoria por la compra fallida de la exclínica Sierra Bella por parte del municipio.

A través de sus redes sociales, la edil respondió a una publicación de La Tercera donde figuraba un acta respectiva a la incautación realizada por la PDI, de distintos artefactos electrónicos de funcionarios municipales y de la alcaldesa. Hassler afirmó en su comunicado que ese documento no cuenta con su firma, y que tampoco negó a las autoridades la existencia de un celular de uso laboral.

La autoridad comunal señala en su misiva que “en ningún caso manifesté a la PDI que no poseía celular institucional”, para añadir que “no es cierto lo que señala La Tercera en base a un documento (que no es un acta y no está firmado por mí), el cuál acompaña la nota que publica su medio”.

Por otra parte, Hassler asegura que hay una “acta firmada por mí y los funcionarios que asistieron a la diligencia. En dicha acta no se indica que yo hubiese negado la existencia y el uso del móvil institucional”.

“Esto fue señalado con detalle el día jueves 27 de abril por la directora de comunicaciones de la Municipalidad de Santiago a una periodista de su medio que llamó consultando por el tema.Lamentablemente la nota consigna que no hubo respuesta de nuestra parte, lo que tampoco es efectivo”, agrega.

“Lo que es efectivo, es que voluntariamente se realizó la entrega del celular que ocupo. También permití que accedieran a mis cuentas bancarias, incluyendo mi CuentaRUT y la libreta de ahorro para la vivienda”, sostiene la alcaldesa.

Además Hassler indica que, respecto al mensaje que subió a sus redes sociales, este es una “carta al director que lamentablemente La Tercera no quiso publicar”.