“Pequé de ignorante al confiar en que mis papeles están limpios”: la ‘disculpa’ de Karla Añes

Este jueves El Mostrador dio a conocer el caso de la candidata a consejera constitucional por la región de Arica y Parinacota, Karla Añes (PDG), estuvo condenada a 5 años de cárcel por tráfico de cocaína, además de quedar inhabilitada absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Este punto fue olvidado tanto por el PDG y el Servel. Durante esta mañana Mega emitió una declaración de “disculpas” por parte de Añes, quien no ha renunciado a su candidatura. “Pequé de ignorante, de confiar en que mis antecedentes y papeles están limpios, y no ver la dimensión que está llevando el asunto ahora”, con estas palabras la todavía candidata comenzó sus “disculpas”.

La noticia que publicó ayer El Mostrador sobre la condena que tuvo la candidata del Partido de la Gente (PDG) a consejera constitucional por Arica y Parinacota, Karla Añes, por tráfico de cocaína provocó un verdadero terremoto dentro del partido liderado por Franco Parisi y el Servel al permitir dicha candidatura. Añes de igual forma aparecerá en la papeleta de este domingo 7 de mayo.

Durante la jornada del jueves el PDG le quitó el piso político a la candidatura y desde el Poder Judicial criticaron al presidente del Servel, Andrés Tagle, indicando que “no conoce la ley. La inhabilidad es perpetua”.

También te puede interesar:

Añes fue condenada dos veces por la Ley 20.000 y en una de ellas tuvo que cumplir una pena efectiva de cárcel de 5 años y 1 día por tráfico de cocaína más la pena accesoria de “inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”. El último punto fue olvidado por el Servel y el PDG para la elección de consejeros constituyentes.

Durante esta mañana, Mega emitió una “declaración” de “disculpas” que la todavía candidata grabó desde su vehículo. “Pequé de ignorante, de confiar en que mis antecedentes y papeles están limpios, y no ver la dimensión que está llevando el asunto ahora. Lamento el mal rato que está llevando el PDG, no fue mi intención, no fue algo que haya tenido planeado”, manifestó Añes sin expresar otro arrepentimiento o una eventual renuncia si es que sale elegida.

Con la presencia de Añes en la papeleta de este domingo, será la ciudadanía la que tendrá el poder sobre su futuro.